「九二共識」難以推動 柯文哲的「九六共識」是什麼

2024台灣總統大選

剛在4月底結束20天訪美行程的民眾黨黨主席柯文哲，據台灣聯合報29日報道披露，他將在5月20日正式發表參選總統宣言，闡述參選理念及未來施政方針。民眾黨人士表示，柯文哲國政白皮書也已經完成草擬，將聚焦在國家安全、人民安全、產業安全等三個領域。至於兩岸的論述，柯文哲在訪美期間已表示，九二共識在台灣被污名化，難以推動，要中國別再堅持。「九六共識」才是台灣目前實況。

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聯合報報道稱，柯文哲參選總統逐漸明朗化，訪美行程結束返台後，近日將完成黨內初選登記作業；根據民眾黨總統提名時程規畫，4月27至5月8日領表登記，5月9日若超過一人登記，進行協調或初選；5月17日中央委員會確認後，於當天公告總統提名人。

外界普遍注意到，2024台灣總統大選，除傳統藍綠對陣外，自上屆大選崛起的白色力量代表民眾黨也將扮演特殊角色。民眾黨主席柯文哲的兩岸政策也值得討論。因為，這涉及台灣的第三勢力能否在兩岸關係上真正走出“第三條道路”，以及能否提出真正趨向中道的兩岸論述。

據金融時報中文網4月28日報道指出，3月31日，民眾黨在網上發布了柯文哲在黨內共識營的演講，較為深入談到「九六共識」等議題。在訪美前的這次演講中，柯文哲提出如下看法：台灣沒有「九二共識」，只有「九六共識」；1996年第一次直選總統時，台灣主體性就建立了等等。

所謂「九六共識」，與柯文哲的台灣「近代」三階段論相聯繫：1949到1996年是第一階段，在此期間發生了台灣民主化運動，在其末期出現了藍綠對立；1996到2016年是第二階段，也是台灣主體性確立階段，這一階段每次投票都會強化台灣主體性；2016年後是第三階段。

不過，柯文哲這種三階段論，並未將1988年李登輝上台或2000年政黨輪替作為畫時代事件。而過去陳水扁的中華民國四階段論，將李登輝時代稱為“中華民國在台灣”，2000年政黨輪替後進入“中華民國是台灣”階段。

在金融時報前，台灣媒體已報道，出訪美國屆時將如何闡述兩岸論述，柯文哲7日在訪美記者會上表示，早先提出的「強國等距」造成太多誤會，他已下令民眾黨不再使用，「九六共識」是內部在講，現在兩岸政策定調口號是「台灣自主、兩岸和平」，對內則是「聯合政府，團結台灣」。

據了解，4月7日當天記者會上，有媒體詢問，訪美時將如何闡述兩岸論述，會是「九六共識」或「強國等距」嗎？柯文哲指出，「強國等距」造成太多誤會，他已下令民眾黨不再使用，本來是力矩的「矩」，變成距離的「距」，讓大家搞混，九六共識是台灣目前實況，其實也要跟外界描述，對外就是「台灣自主，兩岸和平」，對內是「聯合政府，團結台灣」。

柯文哲強調，「九六共識」是內部在講，現在兩岸政策定調口號是「台灣自主、兩岸和平」，對內是「聯合政府，團結台灣」，至於說一些論述、說明，有人說叫「九六共識」會跟「九二共識」搞混，應該改成「九六認知」，但他認為重點是內容、不在文字。

他說，1996台灣直選總統後，的確革命性改變台灣主體性，現在每次投票，台灣人發現可以選出國家領導人，一次一次台灣主體性越來越強，所以他每次說，1996年那場開啟總統直選，對整個台灣社會有重大影響，這理論是前監委黃煌雄跟他講，黃說台灣有兩大政治工程，健保、總統直選，這兩個革命性改變整個台灣社會的邏輯、氛圍。

不過也有輿論認為，細聽這些主張內容，會發現柯文哲的兩岸論述其實只是用新說詞包裝民進黨一貫的兩岸立場而已。

值得觀察的還有，金融時報中文網4月28日報道直言，「九六共識」的提出，表明柯文哲與國民黨在兩岸立場方面分歧加大，“藍白合”難度會更高。

柯文哲論國民黨跟民進黨有何不同？

早在3月31日柯文哲那天在Youtube影片“柯Ｐ老實說”中談到，國民黨跟民進黨有什麼不一樣？他認為國、民兩黨除了統獨意識不一樣以外，其他都一樣。所以每次人家說下架民進黨，他都回“換國民黨貪污嗎？”而“藍白合”，他認為只是國民黨在叫民眾黨“自盡”而已，因為國民黨從來不說要拿什麼跟民眾黨換，只是空口說“藍白合”。

柯文哲說，台灣民眾黨在今年這場選舉要回答兩條一定被問的問題，第1，台灣已經有國民黨跟民進黨，為什麼要有第3個政黨？第2， 前面已經掛掉4個第3勢力，你怎麼不會是第5個？

柯文哲表示，民眾黨跟國、民兩黨有什麼不一樣？不如先問國民黨跟民進黨有什麼不一樣？“除了意識形態以外，其他有不一樣嗎？綁樁腳、綁國營事業、買票、一模一樣”。

柯文哲提到，很多國民黨的大佬，都開始在講“藍白合”的問題，“國民黨每次在跟我們講的時候，他只是叫我們‘自盡’而已，從來沒有說要拿什麼跟你換”。

柯文哲再問，“如果說非綠聯盟，將來這個國家要把綠營全部排除在外嗎？不是嘛。” 所以“藍白合” 一直講，“到底怎麼合你也沒講過，你只是把我們吃掉而已”，他認為國民黨跟民進黨除了統獨意識不一樣以外，其他都一樣。

許多分析指出，柯文哲決意參選就是為了要讓民眾黨繼續成長茁壯，在2024大選中能夠拿下至少8席的立委名額。

“藍白合” 不易 “三腳督” 再現

2024大選若為“三腳督”確實成為藍營的困境，會讓某些選民猶豫不定，也反映台灣目前的簡單多數制有可能產生少數總統。如果是採用法國總統選制的二輪投票制，此一選制被形容為第一次用心投票、投我所愛，第二輪用腦投票、排除最恐懼的候選人，在選出一二名後再進行最後決選，至少保證可以選出多數選民還可以接受的總統。

除了柯文哲提出的九六共識，還有九六修憲的大事。正是九六修憲時，當時陳水扁陣營堅持反對絕對多數制納入，保障陳水扁在2000年以3成9選票當選總統，2004年陳水扁面對連宋配雖然些微過半，但卻是一場極端撕裂的選舉，選後仍紛爭不斷。

經過20多年，台灣政治有變有不變，重視九六修憲，恰好可以作為今天的參照點。

就2024總統大選情勢而言，“藍白合”為何成為一個避不掉的話題，關鍵在於賴清德目前約有近4成的支持度，相較於24年前，民進黨的基本盤可說是更堅實，國民黨的基本盤在最壞狀況下則一度退到3成1，再加上新興勢力民眾黨，只要在野不整合，賴清德就有可能重演2000年少數總統的局面。

據台灣輿論指出，國民黨整天喊“藍白合”，除忽視民眾黨並非從國民黨分裂而出外，整合訴求也充滿權力氣息，國民黨或許覺得下架民進黨天經地義，然而，選民特別是中間選民更在意下架民進黨之後的政策理想，以及能否解決台灣面臨的國際生存空間等問題。