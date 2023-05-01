被捕鄧燕娥與家務工聯會獲頒工會權利獎 能否領獎成疑

香港/政治

被港府以《港區國安法》中的「勾結境外勢力危害國家安全」罪拘捕的工運人士鄧燕娥，與其服務的國際家務工聯會（IDWF），獲頒今年的「Arthur Svensson國際工會權利獎」，以表揚聯會及其秘書鄧燕娥推動保障極之弱勢的家佣的權利，亦期望藉此令更多《國際勞工組織公約》成員國批准《公約》中保障私人處所工作環境的條文。

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今天是五一勞動節，香港有局處一隅的勞工請願丶有特首李家超在網上發文向勞工仔女致敬，但卻不能有更多勞工參與的遊行，反而是總部在挪威的工業能源(Industri Energi)今日凌晨於「Arthur Svensson國際工會權利獎」官網上公布香港工運人士鄧燕娥及由其協助創辦的家務工聯會的得獎消息，並指頒獎禮將於6月14日於奧斯陸舉行。但由於鄧燕娥仍在保釋候查期，已交出旅遊證件及須定期向警方報到，若警方不批准，她將難以出境領獎。

勞工「Arthur Svensson國際工會權利獎」委員會指出，家庭傭工是在私人家庭中工作的工人，一般沒有權利可言，亦缺乏組織，沒人保護，以致他們薪酬偏低，並時常面對騷擾和暴力，而由來自68個國家丶88個屬會的67萬名會員組成的國際家務工聯會，是獨獨為他們爭取平等勞工權利的民主組織，並致力推動落實《公約》中保障私人居所僱員須有體面工作和減少暴力及騷擾的第189和190條條文。獎項是要讚揚聯會和鄧燕娥為全球家佣建立網絡丶提供家佣權利信息，以及為組織提供訓練。

主辦機構又指出，鄧燕娥自1980年代初已投入勞工運動，獲選國際家務工聯會首任秘書長，至今仍是該會秘書，亦是香港職工會聯盟的創會成員之一，並出任該會執行幹事，一直到2011年為止。

國際家務工聯會對該會及其秘書鄧燕娥獲獎感到高興。

在警方國安處大舉拘捕異見和民主派人士後，作為被捕工運領袖李卓人的妻子，鄧燕娥於親京傳媒在2021年9月刊文批評她及其服務的亞洲專訊資料研究中心收取境外組織資助前後離港赴英，但其夫李卓卓人今年初在獄中摔倒，鄧於是在3月初返港探視，結果在離港前的最後一次探視後，於監獄外以國安法將她被捕，並控以勾結境外勢力罪。