「港車北上」7月起通車 中港融合里程碑 惟陸車南下未有期 促思考香港定位

中港交通

構思和討論近三年的「(香)港車北上」計畫，定於7月1日起通行，屆時獲批的香港私家車車主可直接駕車到中國廣東省，預計有約45萬名車主受惠。有評論員認為，這是中港融合的重要里程碑，香港消費力亦會隨之北移，能否獲南下消費力補充，仍屬未知之數，但預料隨着兩地人民直接交往，日後可能沒有南下北上之分，屆時香港可能吸引力不再，促港府仔細思考香港定位。

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較香港早大半年於今年1月開始通車的「澳（門）車北上」計畫，每日申請配額多香港6至10倍，達到2000個。截至3月中，通關數量已突破5.5萬架次，香港立法會選舉委員會界別議員陳沛良在報章撰文表示，通車有效助力粵澳兩地人員往來丶經貿合作互聯互通，促請港府借鑒澳門經驗，縮減和簡化口岸通關時間和成本，提高溝通效果。

根據香港政府公告，「港車北上」將於6月起接受申請，有意申請者須先於本月底登記電腦抽籤；開放申請後首星期，每個工作天會接受200個申請，第二個星期增至300個。獲批車主每月月中開始，可經網上系統，預約下一個月的指定時段出行，經港珠澳大橋口岸往來港粵兩地。港府補充，日後會檢視申請情況，逐步提升接受申請數目。

廣東省公安廳公布，每輛車可配2名駕駛人，年滿18歲丶持有回鄉證丶名下持有8座位或以下車輛人士即可申請，在有效期內可經預約多次出入中國內地，不需掛金屬號牌，當局會核發電子牌證，不收牌證費。港車入境後，每次連續停留不得超過30天，每年累計停留不得超過180天。

香港汽車會會長李耀培預計，約半數合資格車輛有意申請，車輛數目約20萬，每日二丶三百個申請配額實不足以應付需求，希望當局儘快加大名額。他又說，申請配額上限可能與為參加計畫的汽車檢驗的中國檢驗有限公司的驗車能力有關，呼籲當局加大驗車能力，包括容許更多本地驗車公司加入跨境車輛驗車服務隊伍中。

保險界：中國保險額低 籲北上車主加購保險

不少車主更在網上發帖，埋怨中檢的驗車服務已排期至7月通車後，呼籲當局增加驗車中心。不過，特首李家超今(2日)早回應記者就加強驗車空間提問時，只是表示，已指示相關政策局與內地商討應付需求增加的方法，亦知道內地「有些想法」，重申當局會留意現實情況，採取適當措施。但李沒有透露中國當局的具體想法。

「港車北上」另一關注點是中港兩地的道路環境和駕駛習慣不同，例如香港是右軚車，故習慣左上右落，與中國剛剛相反；對此，汽車會會長李耀培亦表示擔心，憂慮會較易發生意外，已開設課程，讓香港司機了解，並與廣東省救援中心簽訂備忘錄，一旦香港汽車在內地遇上事故，中心會提供協助。

中港兩地的汽車保險亦不同，兩地部門同意，為跨境汽車保險推出「等效先認」政策，經港珠澳大橋進入廣東省的香港私家車車主，可在香港車險保單擴展至內地的「機動車交通事故責任強制保險」(簡稱「交強險」)保障，毋須分開購買兩地保險。但保險業聯會行政總監劉佩玲提醒香港車主，內地「交強險」的法定保額只有20萬元人民幣，與香港車險保額有差距，建議車主購買車輛商業保險和提高人身傷亡保額至100萬元人民幣或以上，以確保得到足夠保障。

「港車北上」被視為粵港兩地加速融合的舉措之一，2020年杪由前特首林鄭月娥在施政報告中提出。現任特首李家超公布計畫詳情時表示，計畫落實為粵港之間的經貿和人文交流提供進一步的發展動能，是促進粵港澳大灣區進一步互聯互通丶引領區內經濟融合發展的另一重要里程碑。

網上新聞節目主持人梁家權亦認同，這是融合的重要里程碑，必然會加快兩地融合步伐，更會把本地消費力帶入中國，但「陸車南下」仍未有期，預料難度亦更大，因為香港地少人稠，難以承受大陸數量龐大的車輛，在此情況下，帶坎的本地消費力能否被北水補充，仍有待觀察；而更重要的是，香港在融合過程中的定位，若融合成另一中國城市，莫說內地人對香港興趣會衰退，首先放棄香港的，會是國際社會和旅客，他打趣說：「若果香港沒有自身特色，我點解要來香港睇故宮？北京的故宮不是更大更好睇嗎？」