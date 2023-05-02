香港首季GDP扭轉負勢錄 2.7% 惟IMF下調港全年預測至3.5% 中國則升至5.2%

中港經濟

在香港特首李家超公布香港首季經濟增長錄得2.7%，結束4個季度的跌勢後不久，國際貨幣基金組織(IMF)下調香港今年經濟增長預測至3.5%，較半年前的預測低 0.4個百分點；展望明年，則把香港的經濟增長預期調高至 3.1%，較前上調0.1個百分點。

廣告 繼續瀏覽後續

李家超今(2日)早出席會議前主動公布，香港首季經濟錄得2.7%的增長，扭轉對上一季負4.1%的經濟收縮，相信第二季經濟表現會更好，全年整體經濟亦會較去年為佳。他解釋，雖然香港首季出口仍然下跌，但隨着中國內地經濟持續較快增長，本地航空運力加速恢復，經濟表現將轉好。

他又對由上周末開始的「五一黃金周」假期表示樂觀，指上周末的76萬人次入境旅客中，32萬人次來自內地，估計整個假期將有超過 60萬內地旅客訪港。

但言猶在耳，IMF公布的最新《區域經濟展望》報告卻把香港今年的經濟增長預測下調至3.5%。有關預測，僅為港府預測今年經濟增長範圍3.5%至5.5%的下限，但IMF亞太部副主任賀布林(Thomas Helbling音譯)在記者會上補充，由於中港通關和香港撤銷防疫措施，該部稍後可能上調香港的經濟增長預測。

IMF：中國今年GDP可達5.2% 中期會減至4%

另外，IMF報告預計，中國今年的經濟增長達 5.2%，較半年前的預測大幅上調 0.8個百分點。IMF解釋，這是中國經濟迅速重啟帶動私人消費強勁復蘇所致。翻查資料，IMF的預期較中國政府把今年GDP目標定在「5%左右」略高。

報告又預期，中國明年經1增長維持4.5%不變，認為房地產問題是中國經濟面臨的最大風險，若內房行業動蕩加劇，可能損害中國經濟復蘇，併產生區域溢出效應。長遠而言，更會受到人口及生產力放慢影響，以致中期經濟增長速度將減慢至4%以下，須要結構性改革以刺激經濟增長，加快綠色能源轉型丶加強創新及數碼化。

隨着中國經濟復蘇和印度增長具韌性，IMF把今年亞洲經濟增長預測上調0.3個百分點至4.6%，較去年的增長3.8%擴大，為全球增長貢獻約七成，當中單是中國和印度已貢獻全球增長一半，推動亞太地區成為今年世界主要地區中最具活力。

不過，IMF將明年亞洲經濟增長預測下調0.2個百分點至4.4%，並警告前景面臨風險，例如通脹高於預期丶全球需求放緩，以及受歐美銀行業壓力所影響。