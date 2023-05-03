美國制裁三名國安警官同獲擢升 簡啟恩掌警隊國安部門

香港警隊的國家安全部門有人事變動，簡啟恩升作警務處維護國家安全部門負責人，接替已退休的警務處副處長劉賜蕙；而簡啟恩擢升後出現的國家安全處處長空缺，則由原警務處助理處長江學禮接任；至於國安處高級警司李桂華則獲升任為總警司。三人均因執行《港區國安法》而被美國制裁，香港特首李家超和警務處長蕭澤頤在委任公告上指責美國的霸凌行徑，肯定三人的工作，期望他們為維護國安作出「更大貢獻」。

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李家超昨( 2日)午宣布警隊新的人事命令，即日生效，而簡啟恩亦已即日宣誓就任。

現年53歲的簡啟恩，服務警隊已經32年，這次是四年來第三度陞官。他於2019年晉陞助理處長，負責掌管服務質素監察部；前年12月晉陞國安處處長，取替因光顧無牌按摩院而調職的蔡展鵬。據親京的《文匯報》報道，簡啟恩是國安處的「開國大將」，過去多個「港獨」組織及「暴恐團夥案」被瓦解，背後都有他的定奪之功。

李家超讚揚他「卓越丶專業丶敢於擔當，擁有高度國安意識和熟悉國安事務」，相信他有能力領導警方國安處，承擔維護國安的重責。李又指，簡和由頒布起便執行國安法且「成績卓越」的新任總警司李桂華，遭「美國針對他們二人霸凌丶粗暴地實施所謂『制裁』」，但二人「無畏無懼，立場堅定，盡忠職守，我肯定他們的工作，有信心他們在新崗位能承擔更大責任，為維護國家安全作出更大貢獻。」

同日，專責國安的助理處長的江學禮擢升為高級助理處長，接任國家安全處處長。警務處處長蕭澤頤在公告上發表與李家超讚揚簡丶李二人的說話，指江學禮被美國制裁後仍毫不畏懼地執行維護國家安全的工作，表現優秀，相信他在新崗位會有更大貢獻。

北京為香港製訂的《港區國安法》，於2020年6月底生效，警隊更成立國安處執行相關工作，至今已拘捕超過250名異議人士，被歐美國家和聯合國人權事務委員會等組織批評，美國政府曾公布制裁清單，作為對中港政府打壓人權的反擊，香港特首李家超等十多名港府官員亦在制裁名單上，當中包括新獲擢升的三人，名單內人員及其美國資產均因此被凍結。