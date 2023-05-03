聚焦信任產業鏈的台美國防產業論壇登場 解放軍“全球鷹”無人機繞台

台美國防產業交流

台美國防產業論壇5月3日在台北登場。針對美台國防產業合作、台灣國防產業最新發展等議題展開交流。據自由時報引述美台商會（UTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond）指出，今日論壇建立在「夥伴關係」、「信任」兩大關鍵上。與此同時，台灣國防部發布偵獲被稱為解放軍“全球鷹”的BZK-005無人機擾台蹤跡。

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報道援引韓儒伯表示，美過去幾十年台美之間不論在個人、商業、政府之間都已經建立起重要的「信任基礎」，今日舉辦的「台美國防產業合作論壇」更着重在兩大關鍵，一是「夥伴關係」、二是「信任」，因為夥伴關係與信任是緊密交織在一起。

美國此次25家業者組成的訪問團由美國太平洋陸戰隊退役司令魯德（Steven Rudder）率領，韓儒伯提到，Steven Rudder過去曾率領過八萬名海軍陸戰隊軍官，致力穩定亞太區域和平，隨着時局變化，科技等新領域發展，也期待此次雙方能探索更深層的合作。

據中央社指出，台灣國防工業代表經緯航天董事長羅正方則呼籲美方除深化合作，也能技轉無人機技術，讓台灣能在危機時自給自足；漢翔董事長鬍開宏也表示，國機國造是長遠發展的計畫，期望美方支持台灣自主開發下一代戰機研發。

另外美方軍火商來台交流，是否也是為了「去除紅色供應鏈」？羅正方則指出，這次美方來台的國防業者需要的是信賴而穩定質量的盟友，也希望加速提升台灣防衛的力量。對於商業無人機而言，現在全球都對中國製品做封鎖，這對於台灣就是機會，台灣是可被信賴，也是迅速的工業產業煉，若能運用到新興戰略產業，也是台灣重要機會。

羅正方還表示，一直以來都非常注意美國防授權法案（NDAA）發展，美國政府在未來三年對於台灣實質的幫助，希望這些幫助並非直接捐贈，而是能將產線設在台灣，甚至跟國際大廠合作。

解放軍“全球鷹”無人機繞台

與此同時，自由亞洲電台報道稱，台灣國防部3日上午表示偵獲中國解放軍軍機27架次、解放軍艦7艘次，持續在台海周邊活動，其中至少有10架軍機逾越台海中線。

值得關注的是，擾台軍機中有1架被稱為中國“全球鷹”的BZK-005無人機，在逾越台海中線北端後，以順時針方向沿着台灣東北方、東方、南方空域，再轉至西南空域後飛返中國沿海。

據了解，BZK-005無人機是一種具有一定隱身能力的中高空遠程無人偵察機。機身為以骨架承力為主的薄壁式結構，主要用於執行偵察任務和搜集情報。