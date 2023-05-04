全球新聞自由香港排140位屬「艱難」 拒言論自由受限的鄒幸彤獲頒光洲人權獎

香港新聞自由

香港在最新的全球新聞自由排名榜上上升八位，但仍處140位，狀況屬排名較後的「艱難」，差過南美的哥倫比亞，僅較索馬里高。而香港的人權自由繼續備受打壓，可從港人獲得國際人權獎項為證，最新的是因拒絕接受限制言論自由的保釋條款而繼續還柙的前支聯會副主席鄒幸彤，獲頒韓國的「2023年光州人權獎」，評審委員會形容她的鬥爭為世界各地渴望民主社會的人帶來勇氣和希望。

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總部在巴黎的「無國界記者」組織昨(3日)藉「世界新聞自由日」，公布2023年世界新聞自由指數，去年經歷懸崖式下跌六十八位至排第148名的香港，今年以44.86分在全豉180個國家中排第140位，得分亦較去年增3.22分。在五大評分指標中，以經濟指標排名最高，排全球第95位；最低是立法指標，排第150位。

該組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，香港排名上升只是技術性上升，不能說情況有所改善，在國安法下，當地新聞自由情況仍然嚴峻。報告指，自北京在2020年通過要獨立聲音噤聲的《港區國安法》後，曾經是新聞自由橋頭堡的香港，經歷前所未有的倒退，前年起更有多間傳媒機構因憂慮風險選擇停辦。

同日，韓國人權組織「光州5．18紀念基金會」公布，因被控國安法下的勾結外國勢力罪而被還柙的前支聯會副主席鄒幸彤，獲頒「2023年光州人權獎」，該會期望藉獎項呼籲國際社會支持香港民主丶捍衛人權，並向港府和港人表達國際社會團結支持港人爭取民主的意願。

光州人權獎評審委員會形容鄒幸彤是「為香港民主抗爭的人權律師」，委員長文熙相指出，鄒成為良心犯後，仍堅持與壓迫港人的制度對抗，是港人勇氣和希望的象徵。鄒幸彤身負數案，除被控《港區國安法》下的勾結外國勢力罪之外，她早前因拒絕應警方國安處要求提交資料而被判入獄4.5個月，更因拒絕接受限制言論自由的保釋條款而繼續還柙，在獄中等候就拒交資料案上訴。