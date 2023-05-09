英大臣訪港促進兩地經貿投資  國安法及五年內首位  李家超未談港英是否回暖

英國/香港/中國

中英因北京收緊香港管治引發的緊張關係有改善跡象。英國商業及貿易部國務大臣莊敦文(Lord Dominic Johnson)正在訪問香港，商討促進港英雙邊貿易及投資，成為五年來第一位訪港的英國內閣成員。不過，亦有英國傳媒以他是北京打壓港人公民權利後首位訪港高官來形容他的行程，並引述部分受華制裁的國會議員作出批評，質疑英國有在北京面前伏低做小和出賣移英港人之嫌。

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莊敦文此行是繼中國國家副主席韓正出席英王查理斯三世加冕大典並與英國外相祈湛明會晤後成行，在此之前，英國駐港澳總領事戴偉紳接受英文《南華早報》訪問時表示，兩年前推出的英國國民（海外）（BNO）簽證及入籍途徑，至少在2025年英國大選前不會變，強調現階段無討論要改變。不過，不少評論認為，外交官員不會無的文矢，估計這是中英關係改善，以致可能在不久將來改變因應《港區國安法》打壓港人權利而推出的BNO簽證及入籍途徑的「風聲」。

至於莊敦文訪港是否意味港英關係可在《港區國安法》下回暖或破冰，特首李家超今(9日)早回應時不置可否，只是說，香港歡迎任何國家的官員來港，鼓勵並推動經濟發展丶商業往來，以及人文交流。但部分國家因政治理由而作出一些舉措，以滿足自身政治利益。他希望各方本着為發展以及讓兩地人民獲益而實事求是，合作推動好政策，令兩地經濟和人民交往循正途發展。

莊敦文今天便會結束一連兩天的訪港行程，昨日已與港府財經事務及庫務局長許正宇會面，他在社交平台推特發帖，以「非常棒」(fantastic)形容兩人再度會晤，透露雙方進一步討論消除市場壁壘及加強英港兩地貿易。他又讚揚香港是全球領先的國際金融中心之一，與英國在金融服務丶基建及可持續發展方面有共同利益，而英國則是投資和貿易的優先地點。

他又與長和主席李澤巨及聯席董事霍建寧會面，指長和是英國最大的單一投資者，會上進一步討論長和在英國的投資計畫。另外，他昨日亦曾到數碼港參觀。

莊敦文來港前接受當地傳媒訪問時誘透露，此行會與港府代表討論促進金融科技及金融服務貿易，亦會表明，英方反對限制港人自由，敦促中方履行國際義務。

不過，莊敦文訪港引起多名英國國會議員批評，根據當地《標準晚報》引述美國媒體《政客》報道，執政保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）質疑道，為何英國要在視他們如塵土的政府面前伏低做小（prostrate）?另一資深議員 Tim Loughton亦指，莊敦文此行予外界的觀感欠佳；另外，下議院外交事務委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）亦批評，這是變相認可中國政府對香港的威權管治。

英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)表示，莊敦文訪港是對下議院各黨派讓人認清北京濫壓人權的重擊，更壞的是，對剛循BNO途徑移英的15萬港人來說，這就是出賣。在英關注香港事務的「香港監察」亦在推特發帖，對莊敦文訪港深表關注，因為中國已撕毀《中英聯合聲明》，若莊堅持成行，英方應把爭取釋放包括壹傳媒創辦人黎智英在內的政治犯訂為首要事務。

莊敦文：要保香港國際地位 勿溝淡法治框架

另外，莊敦文接受《信報》(該報譯作鍾世旻)專訪時，被問及《港區國安法》對香港營商環境的影響時表示，若香港希望繼續擔當國際金融中心，以及一個成功的轉口港，須注意切勿「溝淡」香港強大的法治框架，以及現行「可預測及穩定」的制度。

他指出，香港要繼續擔當資金進入中國和從內地走出世界的重要渠道，其成功有賴一套可預測及穩定的稅收和財政系統丶強大的法治框架，以及一個開放且面向國際的市場。他續稱，港英時期為香港設計的低稅體制依然存在，而低稅制對欲打入內地市場的投資者具吸引力。

在北京，外交部發言人汪文斌昨午回應時表示，不了解莊敦文訪港會否討論香港人權狀況，但重申，香港民眾的人權依法得到有效保障，任何外國無權干涉香港事務。