台灣詩人零雨與法國讀者分享她心耘筆耕的《田園》

台灣文學在法國

甫以《女兒》榮獲2022台灣文學獎金典獎的台灣詩人零雨，攜其2014年出版的詩集《田園／下午五點四十九分》的法譯本─Terres sauvages─，先在5月11日來到巴黎鳳凰書店，後又參加13日由巴黎外國文化中心論壇主辦的第11屆「文學之夜」活動，與法國讀者們分享她的作品與她的世界。

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1952年出生於新北市坪林區的零雨在受訪時對記者說，這是她在國外將其詩集翻譯成外國語言的第一個讀者見面會，所以老遠地做了15個鐘頭的飛機到法國來見見這裡的讀者們。在鳳凰書店裡，零雨表示，不同職業和國籍的讀者們，很認真地聆聽她約1個鐘頭的分享，也提出很好的問題，顯示出處對現代詩的熱愛，甚至對詩人的了解，令她感動、開心！

獲得 2015 年吳濁流文學獎新詩類佳作獎的詩集《田園》中的詩作，零雨表示是她那時長期往返台北與宜蘭之間，坐在火車望着窗外景色，心中感觸而成。

零雨 溫瑞鳴攝 2022 © 巴文中心提供

台大中文系教授洪淑苓曾在品析零雨在《田園》中一首描述搭乘火車的經驗寫道：〈我喜歡〉每一段幾乎都是用｢我喜歡」來開頭，以活潑暢快的語調訴說她喜歡搭乘火車，包括欣賞月台上的人潮和進進出出的列車。而車廂內小販或是隨車服務員叫賣便當、礦泉水和太陽餅的聲音，乘客打電話說｢喂現在到頭城了你十分鐘後∕來接我」等等的眾生相和聲響，都引發她的興趣。其中寫孩童在車廂里奔跑，尤為活潑可愛：

我喜歡兩個孩童從這頭打鬧 ∕ 到那頭祖父母無效的斥責

我喜歡他們冒失走向我的筆 ∕ 和紙問我你在幹嘛

車上的這些人事物，也許有人覺得嘈雜，但零雨卻是滿心喜歡。

洪淑苓表示，車上的這些人事物，也許有人覺得嘈雜，但零雨卻是滿心喜歡。結尾時她甚至說：

我喜歡此時被綁架在 ∕ 這座椅的溫度

我喜歡脫困時 ∕ 月台的第一口清新空氣

關於詩集《田園／下午五點四十九分》中文原版的標題除了〈田園〉還有〈下午五點四十九分〉，零雨對記者解釋說這其實是兩首詩，兩首時空可互為對照的詩，黃昏時刻的田園隱喻在資本主義下田園景緻的變遷，她說：

零雨談《田園 / 下午五點四十九分》名稱緣由

Son Ling Yu

環保議題在零雨創作中似也佔有一席之地，零雨表示，一直就很關注地球永續生態的問題，發現到人類真的是越來越浪費了，越來越不把大自然賜予我們的豐富資源當作一回事，所以早期是慢慢觀察，到後來就把它形諸於筆下，而2010年出版的《我正前往你》最為明顯，這本詩集中有許多關於整個社會形態轉變的思考。從《我正前往你》到《田園／下午五點四十九分》的寫作旅程中，可以說很好地體現了她對資本主義過渡消耗了自然資源的觀察。

誠如詩評人沈眠在2020年指出，零雨至今的每一本詩集都有其主題，《城的連作》是都會生活的隱喻與探索，但同時又隱藏自然世界的嚮往；《消失在地圖上的名字》是關於古典事物的逆溯；《特技家族》改以簡約句子寫詩，神話與鐵道兩大主題也於焉成形；《木冬詠歌集》則有更多關乎宗教信仰的寫作，火車的意象也持續佔有一定位置。

之後的《關於故鄉的一些計算》，零雨深情寫下對坪林的懷念與回憶，她筆下的故鄉，更像龐大的精神原鄉；《我正前往你》里的火車經驗變成直接衝擊的意象，夢魘的氣氛高漲，零雨直視資本主義對人性的傷害，扣回《城的連作》，但又更為激烈強悍，全面描述身在資本社會的痛苦，以及機械化時代的敗壞與瘋魔；緊接着的田園／下午五點四十九分》寫台北和宜蘭往返之間所見所感，是行旅之詩，同時寓意資本主義全面勝利，田園沒落、如今皆為人工造景的哀傷。而所有的詩歌都承載零雨對現代生活的反思與反抗。《膚色的時光》則是她與所有衷心喜愛的偉大心靈們相處的靈魂紀錄。

在新作《女兒》中，零雨將視野轉向女人的命運，書寫女兒與母親的延續及轉化。女兒像母親一樣，照顧病弱的母親；母親走後，女兒又成為自己的母親。當代人的生命最後，常處於病痛的折磨，像漂流於黑暗的長河，零雨描繪生之旅途的各處風景，將回憶與感受重新歸納，「我把淚珠整理，分類，收藏」。

詩人零雨在巴黎期間，還參加了13日舉行的「文學之夜」，是由「巴黎外國文化中心論壇」（FICEP）主辦，FICEP為巴黎的國際性藝文組織，創立於2002年，由設置在巴黎的58個各國文化中心串聯組成，藉由共享藝文網絡，推廣各國文化藝術。巴文中心作為創始成員及理事國之一，每年皆積極參與FICEP所主辦的活動，推介台灣電影、文學、漫畫、音樂等各類藝術型態。

「2023文學之夜」活動共有台灣、加拿大、奧地利、捷克等18個國家參與，除邀請作家上台講述創作歷程、介紹作品外，並讓作家以法文或自身母語讀誦作品，現場另有音樂演奏，周邊並設有簽書、購書和交換書籍區域。