誠品個資遭駭？買《阿共打來怎麼辦》接到統戰電話

中國統戰威脅

台灣自由時報14日報道，讀者楊小姐日前在誠品書店網站購買《阿共打來怎麼辦》一書，事後卻接到不明來電，原以為是要唬弄刷退的詐騙電話，不料卻是以市調為由的統戰電話，讓她直呼誠品書店個資外泄讓「阿共真的打來了啦」！

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報道援引楊小姐臉書寫道，13日下午先是有連續2通「+28」開頭的奇怪號碼打給她，當時剛好沒接到，到了晚間7時許又打了過來，接起來後電話另一頭傳來女子聲音，用很「心虛」的語氣自稱「這邊是誠品書局」，想確認一下是不是有買過《阿共打來怎麼辦》？

報道續稱，楊小姐確實在誠品書局買過這本書，推測有可能是個資外泄，以為這又是那種謊稱要刷退實際詐財的電話時，對方竟稱由於這本書相當「敏感」且內容「不恰當」，因此希望能了解讀者的看法。楊小姐透露，雖然那名女子口音聽起來很像台灣人，但聽個幾句就能聽出她並非土生土長的，讓她一瞬間明白是「阿共真的打給我了。」

楊小姐意識到這一點後，要求對方稍晚打過來。約過10分鐘，她再接起電話準備錄音，這次換成是口音更不像台灣人的男性。

報道提到，據楊小姐透露，男子自稱是「誠品書局市場部」，打電話過來是要和顧客回訪閑聊了解看法，而且男子似乎沒有要隱瞞自己的立場，談話過程中接連說出「中國軍事實力很強，台灣絕對不可能戰勝」、「美國不會幫忙」、「台灣軍人懼戰」、「國民黨比較好」、「統一台灣勢必發生，投民進黨就是武統，投國民黨就是和平統一、一國兩制」等統戰言論。

楊小姐表示，最後自己忍不住反嗆讓男子有點惱羞成怒，但對方仍堅稱是來自誠品客服。在這通電話之後，楊小姐又接到第3通來電，這次是個女性要來消耗10分鐘左右的「通話時間」，楊小姐透過旁敲側擊得知對方確實不是台灣人、辦公室有十多個人、工作就是打電話等等。

報道指出，在歷經「阿共打來」風波後，楊小姐將自己的遭遇和電話錄音錄像PO出，隨即引起廣大注意；《阿共打來怎麼辦》作者之一的沈伯洋更在臉書笑稱：「好了，下一本就叫做阿共打電話來怎麼辦。」

另據台灣數字發展部數字產業署14日新聞稿表示，依據個資法22條規定，將要求誠品生活公司15日立即到數字部做必要說明，並提供相關資料，以釐清相關個資保護措施是否符合法令規範。

外界注意到，此事件正值台海局勢不斷升溫之際，中共也從未放棄武力犯台的宣稱，台灣人也都明白中國解放軍可能會打過來。台灣亦將迎來2024大選，大選之前，必會出現軍事謠言大量散布。謠言是動搖對手民心的武器，謠言就是要讓人變成失敗主義者！而這類謠言之所以能歷久不衰，代表的是台灣人對軍事常識的認知不足。

值得一提的還有《阿共打來怎麼辦》的出版緣由，該書主要作者王立先前於2022年對台灣網媒關鍵評論表示：「要說目的，就是把原有台灣人，對軍事常識的認知，幾乎是負分的狀態，拉回到至少有正的分數。」

據介紹，這本書中也包含了台灣人最關心的議題：如果戰爭爆發，生活會變成怎樣。最後，用較寬廣的視野看國際戰略，介紹台灣及周邊國家，以各國的利益與立場會怎樣規畫長期戰略。從這樣的觀點來看，會發現許多謠言完全與各國的戰略衝突。本書同時也以解放軍的角度來分析，建軍的目的究竟劍指何方。台灣人處在相對弱小的位置，常看貶自己、被謠言蠱惑，忘了中國也會害怕被侵略。立場對調，站在北京的角度，將會有完全不同的想法。