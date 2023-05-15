史板明夫：侯郭之爭顯示國民黨正在面臨的一場「轉型之痛」

2024台灣總統大選前瞻

最近台灣輿論熱點之一，就是本周三5月17日究竟是侯友宜還是郭台銘被徵召為國民黨總統參選人？對此議題，日本產經新聞社台北支局長史板明夫14日晚在臉書上表示，徵召如果處理不好，國民黨就有可能陷入分裂的危機。他並認為，今天侯友宜和郭台銘的對立，可以說是國民黨正在面臨的一場「轉型之痛」。

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史板明夫5月14日晚間在臉書（史板明夫俱樂部）上開頭寫道，他最近這幾天參加的幾個飯局，大家談論的主要話題都是國民黨的總統候選人。聽說下周三就要出結果了，到底是姓郭？還是姓侯？這兩個候選人都各自有明顯的優點和缺點、有不同的群眾基礎，負責徵召的國民黨朱立倫主席，這個時候也許正陷入天人交戰。

史板明夫指出，徵召一個，就勢必得罪另外一個。如果處理不好，國民黨就有可能陷入分裂的危機。

接着史板明夫指出發文重點，即如何觀察觀察這兩位候選人。依他之見，最重要的，還是要看這兩位的「對中國政策」有什麼不同。

史板明夫在臉書文中認為，侯友宜市長說的不多，好像只提到了「反對台獨、也反對一國兩制」。但是沒有具體的論述，看起來好像什麼也沒說。

然後他提到郭台銘董事長，說郭董在前幾天發表了一篇「金門宣言」。提出了要和對岸在「一中各表」的原則基礎上，重新展開談判，並以金門作為兩岸新的常設談判地點。同時還指出，共機繞台等中共製造的軍事緊張，並不是針對台灣人民而來的，而是針對目前執政的民進黨的種種挑釁言行而來的。

史板明夫點出，郭董的這些說法是台灣統派勢力的一貫主張。但是，歷史已經證明，對岸是不可能接受所謂一中各表的。而且，說「兩岸的軍事對立緣於台灣執政黨的挑釁」，很難得到台灣主流民意的理解。至少，以美日為首的國際社會民主自由陣營，都判斷「正在企圖改變台海現狀的」，是中國。

親中沒前途 國民黨徘徊

在史板明夫這篇臉文中，令人矚目的是，他認為：今天侯友宜和郭台銘的對立，可以說是國民黨正在面臨的一場「轉型之痛」。

史板明夫續指，在外國媒體看起來，2020年的總統大選，就是美中對抗的一場代理戰爭。蔡英文代表美國隊、韓國瑜代表中國隊。最後由美國隊勝出。其實不僅僅是台灣，日本、韓國、菲律賓等，各國國內都有親美勢力和親中勢力競爭對抗的關係。但是，在最近幾年的選舉中，都是親美勢力獲勝。

因此史板明夫分析稱，在這種情況下，朱立倫主席領導的國民黨，如果繼續走親中路線，明顯是沒有前途的。於是，打算提名有台灣本土色彩、在兩岸論述上「一張白紙」的侯友宜市長，企圖推動國民黨的轉型。但是遇到了黨內親中勢力的強烈反彈，才造成今天這個僵持不下的局面。

最後，在史板明夫看來，5月17日如果提名了侯友宜市長，或許是中國國民黨「向台灣國民黨轉型」的一個重要開始。如果提名了郭台銘，就有可能是2020年總統大選的翻版，又是一場「美國隊」和「中國隊」的大戰。

國民黨「徵召之亂」後如何整合是觀察重點

針對因規則不明引發的「徵召之亂」導致遲遲推不出人選，另據中央社周一報道，國民黨立委現在發言謹慎，也都強調徵召掀牌後國民黨要給人非常團結的感覺。

被問到國民黨參選2024總統的徵召人選近將揭曉，國民黨立法院黨團總召曾銘宗周一上午在立法院面對媒體詢問時說，在總統徵召人選公布之前，他不受訪。

國民黨立委賴士葆則在受訪時表示，國民黨總統徵召人選就要掀牌了，在侯友宜和郭台銘之間總是會有一位將被徵召，掀牌後國民黨要給人非常團結的感覺。

賴士葆說，國民黨本周公布總統徵召人選之後，接下來如何整合「非綠」的力量非常重要；國民黨必須團結，才有辦法整合「非綠」的力量挑戰民進黨。

他表示，至於最後會徵召侯友宜或郭台銘代表國民黨角逐2024總統大選，目前所有國民黨立委都不知道，等17日掀牌，希望侯友宜和郭台銘進行君子之爭。

另外，國民黨立委李德維同一天在立法院回答媒體詢問時說，國民黨中央到目前為止，對於總統徵召人選一事，口風都非常緊，也因為目前沒有人知道答案，所以大家都非常緊張，但不要因為緊張，而亂了腳步。