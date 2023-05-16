台灣通過開放同志家庭收養子女 婚姻平權補上重要缺角

台灣婚姻平權

台灣「同婚專法」通過4年後，立法院今日三讀通過同性伴侶無血緣收養，使同婚者也能共同收養子女，或由一方單獨收養他方子女，相關規範准用《民法》收養的規定。法新社說，這是繼跨國同婚今年1月全面開放後，台灣的婚姻平權再向前邁出的一大步。

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台灣2019年5月通過《司法院釋字第748號解釋施行法》（同婚專法），使同志伴侶能夠合法成為配偶，然據第20條規定限制同婚家庭的收養資格，僅能收養「配偶的親生子女」，不準同性配合一方收養他方的養子女，亦不能如異性伴侶共同收養無血緣的孩子，如今修法可使同志伴侶的孩子在法律上不再「被迫單親」。

據太報報道，民進黨籍立委範雲在三讀後發言表示，特別感謝一路上的倡議團體，包括彩虹平權大平台、同志權益家庭促進會、同志諮詢熱線、台灣伴侶權益推動聯盟，不斷地進行社會對話及遊說。

範雲表示，在同性婚姻合法化四周年的前夕，「很高興，我們在跨國同婚許可後，台灣國會今天三讀通過同志收養，我們終於在法律上，把孩子還給同志家長了。」

範雲指出，未來，在台灣，同性伴侶跟異性伴侶一樣，可以結婚，也和異性家長一樣，可以一起領養小孩，也都可以獲得法律完整的保障，直呼「平等成家、親權成雙！」

另一位民進黨立委洪申翰提及，在許多國際場合中，台灣是亞洲第一也是唯一同性婚姻合法的國家，這讓許多國家都相當讚賞，也為台灣贏得不少國際友誼。

隨後，台灣伴侶權益推動聯盟（伴侶盟）也發聲明表示，開放同性配偶可比照異性配偶共同收養無血緣子女，對同志社群而言無疑是振奮的。

伴侶盟秘書長簡至潔說，4年前同婚專法在反同強大壓力下三讀通過，當時的感動是驚心動魄，但對於政府是否有決心把後續的平權缺角補上，我們並沒有十足信心與把握；今年隨着跨國同婚與無血緣收養的完滿，「我們對於後續兩岸同婚、人工生殖、婚生推定、以及同婚回歸民法有更多的信心與期待，也相信台灣的民主制度一定會讓平權的願望步步實現。」