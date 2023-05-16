尊子：不會離開香港也不會停止發聲

香港/政治

遭港府半年內六度公開批評的香港著名政治漫畫家尊子(原名黃紀鈞)，遭連載其漫畫40年的《明報》停刊他全數的兩個漫畫專欄，由5月14日起正式下架。有評論員指，這象徵本地言論自由萬馬齊闇，預料會有更多人「封筆」，而事件折射出的包容性和胸襟，亦與港府聲稱的國際大都會不相稱。

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尊子是 香港最傑出的政治漫畫家之一，其報紙上的漫畫在四十年後於周日（5月14日）被砍掉，他在面對政治壓力時捍衛了言論自由，同時敦促其他人繼續發表意見。

"除了新聞報道，漫畫實際上是作為社會情緒的記錄，一些外行的想法，或群眾的想法，並進行質疑（和挑戰）。我相信這是在一個健康的社會和環境中應該做的事情，"67歲的黃紀鈞周一（5月15日）告訴路透社。

自1984年以來，黃紀鈞的作品在香港獲得了大量的關注。其中一些作品涉及中國對香港自由的嚴格控制，包括被用來逮捕數十名香港活動家和關閉民間社會團體和自由派媒體的國家安全法。黃的工作還涉及中國的人權問題，2014年和2019年香港的重大民主運動，以及1997年以來香港從英國殖民地過渡到中國統治的情況。

在警察於2021年突襲並關閉支持民主的《蘋果日報》後，《明報》曾是最後一個刊登黃宗澤漫畫的主流媒體集團。明報》在收到包括香港保安局長在內的六份官方投訴後，決定砍掉這幅漫畫，不過他沒有給出官方理由。

香港領導人李家超上周表示，雖然香港在法律上規定了新聞自由，但政府也有義務反對虛假和偏見的信息。

自2020年國家安全法在香港實施以來，約有半打記者因被指控犯有包括顛覆和煽動罪而被捕。

儘管批判性表達的空間越來越窄，黃紀鈞說他不會離開香港，也不會停止發聲。

"特別是在這一行，有點類似於做消防員。消防員只去有火的地方，但他們不可能看到什麼火就衝過去。他說："消防員不能在看到火的時候逃跑，所以我們應該留在原地，記錄我們的時間。

在他周末發表在《明報》上的最後一幅漫畫中，黃紀鈞通過勾畫他的主角--一個被俏皮地命名為 "什麼 "的立法者和他的妻子，在暴雨中蜷縮在雨傘下，向他的讀者告別。