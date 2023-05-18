港協再收緊指引防播錯國歌 國際賽方若拒核國歌 港隊將缺席頒獎禮

香港/國歌

波斯尼亞的國際冰球賽上播錯國歌事件擾攘近三個月後，終於有平息跡象，結果是中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（下稱「港協」）向香港冰球協會(冰協)作書面申斥，另外又會更「完善」國歌處理指引，包括要求主辦機構書面簽收和核寊港協的國歌工具包，否則隊員會拒絕出席頒獎禮。

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港協在去年11月下旬因應七人欖球賽南韓站誤播國歌事件發出指引，訂明隨隊領隊需向賽事大會提供正確國歌及區旗，若發現大會出錯，須做出「T」字手勢示意錯誤，要求暫停及更正；總會如不遵守指引將有機會被暫停會員資格或津貼。期望藉此避免再次出現主辦方從網上下載香港「國歌」時出錯，誤播代表2019年反修例運動的《願榮光歸香港》，而不是正確的中國國歌《義勇軍進行曲》，但到了2月底於波斯尼亞薩拉熱窩舉行的世界冰球錦標賽分組賽時，香港冰球男子隊擊敗伊朗，但播放國歌環節因港協的工具包超連結問題和領隊未有現場聽歌核實而出錯。港協其後啟動暫停冰協會員資格的程序。

港協今（18日）早召開董事局特別會議後決定從輕發落，向冰協發出書面申斥，並敦促冰協14天內就改善企業管治未能完善的事項，提交補充資料。港協義務秘書長楊祖賜會後表示，事件中已確認的事實，是領隊未有將載有國歌的硬件交給主辦方，亦未有收到主辦方以書面確認收妥國歌，更沒有即場向主辦方再次核對。董事局亦留意到，冰協在4月的羅馬尼亞賽事中，嚴謹跟從指引，沒有出錯，足以證明冰協有能力執行指引。

他又說，為防出錯，港協會進一步完善指引，新修訂包括要求所有體育總會出外作賽前，必須向港協領取工具包並帶同出賽，交予主辦機構後，須要求對方簽收並現場核實；倘主辦機構拒絕聆聽或核實國歌和國旗，領隊必須拒絕隊員參加頒獎禮，直至對方同意核實。港協明日會向體育總會就新修改指引進行簡報會，冀各總會提升播放國歌重視程度。

文化體育及旅遊局長楊潤雄出席立法會會議後表示，「非常支持」港協的裁決，認為事件涉及公帑，故港協要求冰協改善管治是合情合理，希望兩會攜手合作，推動冰球運動發展，令運動員可一展所長。