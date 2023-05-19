國安委拒讓英國大狀Tim Owen來港 黎智英司法挑戰失敗

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壹傳媒創辦人黎智英就聘用英國禦用大律師敖雲天(Tim Owen譯音)辯護國安案件被香港維護國家安全委員會(國安委)阻撓一事要求進行司法覆核，但高等法院首席法官潘兆初今(19日)早裁定，駁回覆核許可申請，因為國安委的決定不受司法覆核干涉。裁決意味國安委建議入境事務處拒紀向敖雲天發出入境簽證極有可能是最後決定，黎智英需要更換部分辯護律師團隊成員。

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黎智英早前獲香港三個級別的法院批准聘用敖雲天代表他在庭上抗辯，但中國人大常委會去年底釋法後，國安委今年1月評估後指出，其聘用可能會危害國家安全的基礎及潛在風險，建議入境處拒絕其相關工作簽證申請。

黎智英一方為此申請司法覆核，認為國安委僅有權決定案件是否涉及國家安全問題，直接建議入境處拒絕工作簽證屬越權；另外，雖然港府官員聲稱人大常委會就聘用海外律師一事的釋法沒有追溯權，但釋法並未訂明，黎智英一方遂入稟，要求法庭聲明，人大釋法不會影響他委聘敖雲天。

潘兆初法官今早頒下判詞，駁回黎智英上述兩項申請。潘官指出，《港區國安法》條文訂明，國安委向北京的中央政府負責及受其監督，其工作不受任何機關干涉，包括

法院的司法覆核；此外，如若批准進行司法覆核，相關的國安資料便會公開，有違國安法「禁止公開」相關資料的目的。事實上，法院亦無權和沒有相關培訓或專業知識處理此事。

潘官亦反駁黎智英一方指國安委越權的指控，認為申請人依賴普通法下的越權原則是「完全錯誤」，因為法院對公共機構具備必須的監督管轄權已被國安法剔除，法院對國安委決定沒有司法管轄權。另外，由於法庭沒有要求就黎智英委聘敖雲天一事要求特首發出國安證明書，國安委因此就入境處長是否批出入境工作簽證一事作出建議，屬國安委職權，沒有越權。

對於黎智英一方要求法院頒令人大常委會釋法不影響埃雲天的聘用，裁決指出，釋法雖不會引致任何裁決被推翻，但適用於認許判決的主體事宜，即擬聘敖雲天一事，但由於國安委已建議入境處拒絕向敖雲天發出簽證，有關議題已成學術討論。

根據程序，黎智英一方在不獲發司法覆核申請許可的情況下，可以在兩周內向上訴庭提出上訴或申請直接向終審法院提出上訴，但由潘官以法院對國安委決定無管轄權看來，上訴成功機會極微。

現年75歲的黎智英，已就參與未經批准集會判囚服刑完畢，現正就欺詐罪被判囚5年零9個月服刑中，至於擬委聘敖雲天代辯的國安法下的串謀勾結外國勢力罪一案，則排期今年9月25日開審。黎智英一方早前曾以控方是藉檢控迫害黎智英，令他得不到公平審訊為由，申請將勾結外國勢力案終止聆訊，作為控方的律政司反駁；三名國安法指定法官當時表示，會等待上述司法覆核案有裁決後，才就終止聆訊的申請作出決定。