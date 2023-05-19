鄒幸彤獲頒光州人權獎須由南韓友人代領 基金會體會香港實況比媒體報道更差

香港/韓國/人權

經中方官員阻撓下，南韓最大人權組織「光州5．18紀念基金會」如期於昨(18日)晚向香港前支聯會副主席鄒幸彤頒發年度人權獎，但代領獎者並非來自香港，會方認為，找人代領獎項的過程讓他們體會到，香港的情況比他們從媒體了解到的更差，對香港爭取自由之路更感悲觀。不過，鄒幸彤並不氣餒，她在書面感言中，把得獎榮光歸香港，並以「疾風知勁草」來祝願為自由抗爭者「笑到最後」。

廣告 繼續瀏覽後續

「光州518紀念基金會」的年度人權獎頒獎禮昨晚在雨中舉行，正在獄中的鄒幸彤自然無法親身領獎，而考慮到代領獎者日後可能面對的危險，她特意不找香港友人代領獎項，而是在今年3月委託相識12載的好友丶韓國國際團結之家(Korean House for International Solidarity)總幹事羅鉉弼(Hyun-Phil Na)代領。

羅鉉弼領獎後亦代鄒幸彤念出獲獎感言。鄒對獲獎深感榮幸，但認為這個奬項是屬於每一位爭取自由民主丶捍衛人權的香港人，感謝評審委員肯定港人抗爭的努力丶勇氣與堅持，藉此把這份榮光歸香港。她指出，極權迅速摧毀了幾代港人建立的法治社會及自由空間，使港人連說出真相丶追求民主丶捍衛人權都會被視為危害國家安全和須冒坐牢的風險，而港人的反抗已向世界發出極權擴張的警號，她縱使變成良心犯，仍不會放棄爭取自由民主。

她呼籲全球熱愛自由者支援各地民主抗爭人士，堅信堅持爭取自由民主可將全世界渴求自由的心連在一起。「今天這個人權奬便代表了，大家是和香港人在一起的。」她最後以南韓詩人金洙暎的詩作《草》與爭取自由民主的港人和世界各地抗爭者共勉，願大家像野草般屈而不折，「疾風知勁草，讓我們一起笑到最後吧！」

代領人：日後料難踏足香港 但會繼續為港爭取

羅鉉弼代念鄒的感言時，一度哽咽。本身是爭取勞工權益和人權的團結之家總幹事的他，事後接受本台書面訪問時表示，他與鄒因人權會議而在2011年起相識相知，曾在2014年「雨傘運動」和2019年反對修訂逃犯條例運動時到香港了解情況，相信今次代領獎項後，將來更難踏足香港，這實在是「可恥」，但與未可知的風險相比，他寧願承擔責任，代為領獎，畢竟他的人身安全是有保障的，而留在南韓，仍可為香港努力。他強調，鄒是保護香港民主之光，獲獎是深慶得人，若港人為鄒感到驕傲，那就是對他的最佳補償。

他又說，基金會今次頒獎給鄒幸彤，至少讓該會繼續關注鄒幸彤和香港人權，這雖不能帶來巨變，但已是一個開始，這便具有意義，期望包括光州在內的韓國社會會藉此討論更多中國和香港事務。

「光州518紀念基金會」的金寶亨(Kim Bo-Hyeon 譯音)亦表示，是次頒獎事宜令他們對香港的狀況更有體會，例如該會決定頒發人權獎予鄒幸彤時，已預計她難以親身領獎，但連在香港找人代領也未能如願，實在令人對香港爭取自由更加悲觀，而過程中亦讓她直接體會到，香港的情況比她在媒體中所了解的更差。

鄒幸彤今次獲獎是由韓國的國際特赦組織於去年提名，3月經評審委員會決定，成為首位香港人獲此獎項的人。委員會指出，頒獎予鄒幸彤是「對香港政府的反民主及反人權作出反抗，給了全世界人權活動人士和公民勇氣和希望」。她獲選為「2023年光州人權獎」得主的消息於5月初公布後，中國駐光洲總領事曾連同兩名使館職員到基金會，要求該會重新考慮頒獎決定，是該會首次有此經歷，但仍遭該會拒絕。