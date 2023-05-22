香港人才流失：長洲巨型包山改掛畫 商界失兩成人手損運作

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香港人才流失以致人手不足的問題有多嚴重？昨(21日)天公開的兩則消息可以見微知着：屬於國家級非物質文化遺產項目的長洲太平清醮，地標之一的特色之一的巨型包山，今年因搭建棚架的人手不足而改以掛畫代替；另外，香港總商會總裁梁兆基承認，商界中層人員流失率嚴重，不少企業反映，公司員工流失率超過兩成，對營運影響很大。

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過去三年受疫情影響而停辦的長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽等包山嘉年華活動，將於本周五（26日）復辦，但作為地標之一的三座高約13米的巨型包山，由於讓18000個包子依附其上的竹架，其承辦商於3月底表示因人手短缺和製作場地問題，拒絕承造，大會曾應承建商要求增加造價約四成半至13萬港元，仍未能如願，加上時間緊迫，遂決定以大型掛畫讓遊人望梅止渴，並輔以三座較小的包山代替。

太平清醮值理會主席翁志明今早在電台節目表示，三座小包山有十多呎高，其上的「平安包」，周五祭祀後，會如常在翌日派發予公眾。至於康樂及文化事務署舉辦的搶包山比賽，亦會如常舉行。值理會昨在臉書表示，稍後會檢討今年安排，「祈望明年會更好！」

與此同時，香港總商會總裁梁兆基昨在電台節目上表示，近年香港流失的人手以中層人員居多，據該會了解，每間公司約有兩成人手流失，包括金融機構，而中層屬於最大生產力和最大機會成為企業骨幹的一群，流失對企業營運影響很大，不少高層人員惟有「落手落腳」，兼做中層職務。

他又說，即使港府有輸入人才計畫，但其他國家亦以類似條件爭奪人才，港府須考慮再簡化輸入人才手續。另外，在香港接近全民就業的情況下，若企業藉提高工資搶人，只會形成惡性循環；而數碼化亦不能完全解決人手不足問題，因為部分職位不可以機器代替。

2019年反修例運動後出現的移民潮，令香港在四年間損失超過22萬名勞動人口，根據港府上月公布的統計數據，香港去年底的勞動人口為377.6萬人，較前一年減少9.4萬人，按年跌幅為2.4%，是有紀錄以來最大跌幅。

另外，專註人力資源解決方案的萬寶盛華大中華有限公司3月公布，訪問510名僱主的調查顯示，85%香港僱主面對人才短缺問題和招聘困難，為17年新高，較去年增長兩個百分點，亦比全球平均77%為高。

香港出口業堪憂 全球貨物流量因貿易區域化而下降

在電台節目上，梁兆基亦談及香港經濟表現。他指出，香港旅遊業和服務業雖然恢復得不錯，但與疫情前比較仍有距離，而出口情況較令人擔憂，因為美國加息導致經濟下滑，歐洲經濟受戰事影響仍無起色，中國經濟動力亦有減慢趨勢。

他認為，全球東西方陣營繼續撕裂，令供應鏈重新配置，雖然疫情阻慢部分重新配置的進度，但長遠全球化將逐漸變成區域化，令生產成本上升，抑制需求；加上美國加息對投資也有影響，預計會令全球貨物流量下降。長遠而言，香港需要依賴服務出口和數碼貿易尋求經濟新增長點，並且在亞洲板塊中覓得自己角色，才可維持國際貿易中心的地位。