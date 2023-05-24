RSF 譴責聯合國侵犯台灣民眾知情權

台灣/世衛組織

世衛組織5月22日決定拒絕台灣以觀察員國身份出席該組織年會之後，台灣中央社兩名記者被禁止報道。總部設在巴黎的無國界記者組織（RSF）就此發表聲明，呼籲聯合國對全世界所有地區的媒體與記者開放其活動。

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公開信指出，儘管台灣公共通訊社中央通訊社（CNA）的兩名記者曾婷瑄和田習如提前一周獲得了聯合國管理人員的批准，但仍然被禁止報道。

無國界記者東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，“以記者國籍或媒體註冊的地理位置為由拒絕核發記者證明顯帶有歧視，更是侵害公眾的知情權。

公開信指出，台灣記者並非一直被禁止進入報導聯合國的活動：2009年至2016年間，北京試圖修復與台北的友好關係，因此當台灣代表團獲邀以“觀察員”身分參加世衛組織年會WHA時，該機構欣然同意向台灣記者發放採訪證。2013年，另一聯合國專業機構國際民航組織（ICAO）亦邀請台灣代表團參加其大會，並允許該國的媒體報導活動。

在2023年無國界記者世界新聞自由指數所衡量的180國中，台灣的排名為第35名。中國這個全球最大的記者與新聞自由捍衛人士監獄至少已關押113人，其排名為第179名。

法廣曾經就台灣是否可以以觀察員國身份出席世衛組織年會諮詢世衛組織公關部門，世衛組織回應說，相關決定一般由世衛組織成員國以多數製表決，世衛組織自然遵守大會的表決結果。就無國界記者組織的上述呼籲，世衛組織公關部門表示鑒於世界衛生組織年會不是在世衛組織大樓舉行，而是在聯合國日內瓦辦事處所在地舉行。記者進入聯合國日內瓦辦事處的認證由聯合國負責。而聯合國的政策是聯合國總部的建築僅僅對有聯合國會員國身份的人開放。

自從中共1949年在北京建政以來，北京始終堅持擁有對台灣的主權，並且以聯合國大會通過的2758號決議為由，竭力阻止台灣參與世界衛生組織等聯合國附屬機構舉辦的會議或活動。而台灣民進黨政府堅持認為，聯合國2758號決議只是解決了中國在聯合國代表權的問題，並未解決台灣的代表權問題，況且醫療衛生與政治無關，病毒與疾病不受疆界限制，因此台灣參與世界衛生組織和出席世界衛生大會既是有關台灣民眾的衛生福祉，又可以讓台灣在衛生領域的專長和實力貢獻於國際衛生事業。