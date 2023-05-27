中國「山東號」航母編隊“通過”台灣海峽

台海局勢

路透社台北消息稱，據台灣國防部表示，中國航母「山東號」周六在另外兩艘軍艦的陪駛下，航行通過台灣海峽，這是台海軍事緊張局勢的最新升級。

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報道援引台灣軍方說，中國航母「山東號」於 2019 年服役，中午左右向北航行穿過海峽，並堅守中線，中線是台海兩岸之間的非官方屏障。

台灣國防部在一份簡短聲明中表示，出動任務機、艦及岸置系統綿密監控，強調有效掌握台海周邊區域動態，並“適切應處”。

路透社說，去年 3 月，「山東號」駛過台灣海峽，就在中美兩國總統舉行電話會談的幾個小時前。

「山東號」上個月參加了中國在台灣附近的軍事演習，在西太平洋開展活動。軍演結束後，中國繼續在台灣周邊進行規模較小的軍事活動。

周六 27 日，台灣國防部還表示，在過去的 24 小時內，8 架中國戰機已經越過海峽中線，這是自去年 8 月早些時候的軍事演習以來，中國戰機一直在定期進行的活動。

中國國防部沒有回應尋求置評的電話，中國軍隊也沒有在其官方社交媒體頻道上提及這次航行。

此前，當台灣總統蔡英文 4 月出訪中美洲時，「山東號」航母於 4 月 5 日亦曾通過巴士海峽。

路透社表示，中國從未放棄使用武力將台灣置於其控制之下。台灣總統蔡英文政府強烈反對北京的主權主張，並表示只有台灣人民才能決定他們的未來。