香港：13人因2019年衝擊特區議會受審

香港司法

今天（5月29日），香港一家法院開庭，對13名涉嫌參加2019 年暴力衝擊立法會事件展開庭審​​​​​​。香港抗議者衝擊立法會被視為是對北京權威的一次空前挑戰。當年香港報發大規模民主抗議活動，數百萬抗議者連續數周進行遊行和靜坐示威。抗議者衝擊立法會是抗議活動早期最激烈的一次。

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2019 年 7 月 1 日晚上，在英國將香港移交中國 22 周年之際，與親北京的港府對立的抗議者強行衝進有警察把守大門的立法會綜合大樓，張掛英國殖民時代的旗幟，砸碎了窗戶，並在牆上塗鴉。

從今天（5月29日）開始受審的 13 人被控參與暴動，最高可判處 10 年監禁。其中七人在今天庭審一開始就已經認罪，以換取撤銷對他們的其他指控。

庭審開始時，認罪的孫曉嵐（Althea Suen）在臉書發表了一條信息說：“我從不後悔為自由、正義和民主而戰，當我在監獄裡時，我的思想將保持自由”。

沒有認罪的六名被告，還面臨非法進入議會和“刑事損害”的指控，這些指控最高可判處終身監禁。

庭審預計將持續 44 天。

法新社指出，作為當局平息 2019 年抗議運動的一部分，已有一萬多人被捕，抗議運動是自 1997 年回歸以來，對北京當局的最大挑戰之一。

2020 年，北京對香港實施了國家安全法，將大多數異議人士定為犯罪，並鎮壓親民主運動。 因與抗議活動有關的指控，約有 2,900 人而被起訴。