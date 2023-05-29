黎智英涉香港國安法案申請永久終止聆訊被駁回

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香港壹傳媒創辦人黎智英涉《香港國安法》，被控“串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”一案，將於9月25日開審，案件不設陪審團，由3名該法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理。黎智英方此前就本案提出終止聆訊申請，香港特區高等法院5月29日頒布書面判詞，3名法官一致駁回有關申請。

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據香港01報導，現年75歲的黎智英與他旗下的3間公司，涉違反《香港國安法》，被控“串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”。黎智英方早前申請終止聆訊，指港府阻撓他聘用英國禦用大律師歐文（Tim Owen)，認為是“迫害”，而非檢控，令他得不到公平審訊。

3名指定法官周一下午頒下書面判詞，一致否決有關擱置法律程序的申請。法庭裁定被告所依賴的所有理由，無論個別或整體而言都不成立。法庭考慮到案件的罪行性質及嚴重程度、沒有證據證明香港國安委不真誠行事，以及被告選擇大律師的權利並非絕對的權利，認為案件明顯傾向於應該進行審訊。

美聯社報道提及，《香港國安法》第46條規定，“律政司長可基於保護國家秘密、案件具有涉外因素或者保障陪審員及其家人的人身安全等理由，發出證書指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理”，有關條文訂明在此情況下由三名法官組成審判庭。

本月早些時候，黎智英方的律師之一羅伯特·彭（Robert Pang）提出，法官的任命缺乏透明度，稱這可能影響公眾對司法機構和司法程序的信心。該律師還指，行政部門阻止英國大律師歐文代表黎智英的舉動“實屬迫害而非檢控”，造成審訊不公。

據路透社報導，羅伯特·彭稱：“如果對法院的獨立性和公正性有任何疑問......那是不能允許的”。他還認為，阻止英國大律師歐文代表黎智英的舉動是“迫害而非檢控”。

據悉，在書面判詞中，3名指定法官首先強調，被告多項控罪“極其嚴重”。法庭認為，被告所依賴的所有理由，無論個別或整體而言都不成立，因此駁回終止法律程序的申請。

判詞也指出，法庭在衡量雙方理據後，認為明顯傾向於應進行審訊，考慮因素包括案中罪行的性質及嚴重程度；選擇大律師的權利並非絕對的權利；英國大律師歐文在香港不具全面執業資格等。

據香港電台報導，黎智英現被控兩項“串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”，以及一項“串謀刊印及複製煽動刊物罪”共三罪，另一項“勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”則獲存檔法庭。

去年12月，香港區域法院宣判， 黎智英因2項欺詐罪成，被判監禁5年9個月、罰款200萬港元。此前，他已因4起非法集結案被判刑，總刑期為20個月。