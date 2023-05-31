蕭美琴：烏成功抵禦俄入侵對台很重要 大選結果不會影響台美關係

台美關係

台灣駐美代表蕭美琴周二（5月30日）在華盛頓與媒體見面時，談到台美深化國防、貿易等合作及烏克蘭成功抵禦俄羅斯入侵對於嚇阻中國侵台的意義等多項議題。她並強調出，台灣願意維持台海兩岸現狀，無論台灣大選結果如何，都不會影響到雙邊關係。

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據《紐約時報》報導，蕭美琴表示，烏克蘭能在美國和其他國家的幫助下成功抵禦俄羅斯的入侵對阻止中國試圖入侵台灣十分重要。

“我認為抵制侵略是一個關鍵信息，它有助於阻止任何認為侵略可以不受懲罰、不付出代價、快速進行的考慮或誤判，” 蕭美琴在《基督教科學箴言報》（The Christian Science Monitor）主辦的早餐會上對記者表示，“我們必須確保任何考慮入侵可能性的人都明白這一點。”

蕭美琴還駁斥了一些共和黨議員和美國前官員的論點，他們認為美國應該減少對烏克蘭的武器援助，以優先建立台灣的防禦能力以及美國用以對抗中國的軍事資源。

隨後，她強調對此並不擔心，因為台灣的武器訂單和其他政府的訂單是分開的。她認為，中國正在密切關注俄羅斯對烏克蘭的入侵，並從中汲取經驗，俄羅斯付出的代價越大，中國對台灣採取類似措施的可能性就越小。

蕭美琴說：“我們最大的希望是，北京也能吸取侵略不會得逞的教訓，國際社會將大力抵制侵略。”

大選結果不會影響台美關係

與此同時，美國之音報道着眼在台灣將於2024年1月舉行總統大選。該報道指有評論認為，相較於民進黨參選人賴清德，國民黨徵召的侯友宜對中國的立場更為“溫和”，或許會尋求兩岸關係問題上的折衷立場。但倡導與中國建立更緊密的關係被認為是國民黨在前兩次總統大選中失利的原因之一。

美國之音援引蕭美琴說：“我們已經形成了保持台海現狀的共同意願，” 她進一步說明，“這是在台灣不同政黨的最大共同點，最終我們與美國的關係必須也是可持續的，無論政府更迭，在美國和台灣都是。”

她表示，台灣人民渴望與美國和其他民主國家間維持良好關係，“長期來看，我們確實有一個可持續的、穩定的國際遠景，無論台灣大選結果如何，都可以繼續下去。”

貿易談判期盼取消雙重徵稅

美國之音的報道也提到，美國與台灣本月完成“美台21世紀貿易倡議”第一階段談判，預計近期簽署生效。報道稱，蕭美琴希望在接下來的貿易談判中能涉及取消雙重徵稅的問題，“目前這是我們重要的優先事項，” 她說，目前台商在美投資造成困擾，尤其是廣義半導體產業生態系統中的中小型企業。台灣政府鼓勵本土芯片產業在國際發展，並考慮在志同道合的民主國家新增額外投資。

美國和台灣2022年8月正式啟動“美台21世紀貿易倡議”談判，達成協議用時不到一年。