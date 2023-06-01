台美在華盛頓簽署21世紀貿易倡議首批協定

台美/經貿

根據台灣行政院經貿談判辦公室6月1日宣布的消息，美國與台灣21世紀貿易倡議談判啟動一周年之際，雙方於當日在華盛頓簽署首批五項協定。行政院發言人林子倫表示，這些協定“深具歷史意義，也是新的開始"。

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台美21世紀貿易倡議談判一年前圍繞12項議題展開。兩個回合的談判之後，雙方在今年五月中旬宣布就五項議題達成共識。相關協定6月1日在華盛頓簽署。 根據台灣中央社消息，簽字儀式在美國在台協會華盛頓總部舉行。美國在台協會執行理事藍鶯與台灣駐美代表蕭美琴，在美國副貿易代表畢昂奇以及台灣行政院政務委員鄧振中見證下，正式簽署相關文件。

從公布的消息來看，雙方目前達成的五項協定涉及“貿易便捷化、良好法製作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業”。

台灣行政院發言人林子倫1日宣布相關消息時，強調這些協定的歷史意義，指出，這”將奠定台美貿易持續發展的完整結構“。

中央社引述台灣駐美代表蕭美琴日前在華府參加活動時的發言指出，接下來的貿易談判能涉及消除雙重課稅問題。她表示，這將是“重要優先事項”。

法新社發自台北的報道特別指出，這是自1979年以來，台灣與美國簽署的最完整的貿易協議。

台美曾在1994年簽署”貿易及投資框架協定。台灣也在2002年加入世界貿易組織。

不過，這次台美貿易談判取得進展的意義遠超出了經貿層面。

台海兩岸近年來在中美緊張關係背景下也形勢日益緊張，北京當局不斷在經濟、政治以及軍事層面，提升對台灣的壓力。美國在不斷強化對台灣的各種支持的同時，也在重新調整在印太地區的戰略布局。拜登政府上台後，提出了印太經濟框架計畫。台灣雖然並未被納入其中，但台美雙方自去年6月起，正式啟動了21世紀貿易倡議談判。

台美貿易談判自然也引發北京方面不滿。中國商務部發言人5月23日向媒體表示，中方“堅決反對”。