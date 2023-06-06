台灣驚爆連串性騷Me Too事件總統府資政也遭指控

台灣政壇“Me Too”風暴

一周以來，台灣綠營不斷被爆出性騷擾的Me Too事件，不斷有現任或過去曾在民進黨內任職的女性出面爆料，工作期間遭到職場性騷擾，最高層級已經燒到現任的總統府資政顏志發，台灣總統蔡英文和民進黨主席賴清德都出面表態，要深入調查，還給被害人清白與公道。民進黨中央黨部副秘書長許嘉恬因沒有全力協助被害女黨工，已經被停職，接受調查。

廣告 繼續瀏覽後續

一位女黨工爆料指出，2017年她在「小英之友會」任職，先是遭某部門男主管詢問「妳遲到是不是因為都在家裡對着鏡子欣賞妳的身體？」，事後她向當時身兼國策顧問的主管，也是現任的台灣總統府資政反應，主管責怪她小題大作，雖說要叫對方道歉，但仍不了了之。另外她也被這位主管騷擾，有時會被叫去坐到主管旁邊，對方的手就會順勢放到她的大腿膝蓋處；甚至某次起身要回座位時還被主管以輕挑戲謔的表情拍屁股。就連她自己和現在的老公交往一陣子後同居，對方也詢問「妳這樣是倒貼，妳男友有沒有給妳陪睡費？」

這位英系的總統府資政是顏志發，台灣總統府回應說，已請小英之友會以保護當事人權益為基礎啟動調查，將依規定處理。顏志發則發表聲明說，他已經提起刑事訴訟，希望能釐清真相，讓正義得以伸張。

小英之友會榮譽總會長、衛生福利部前部長陳時中表示，性騷擾不論身份，都是零容忍。他會深入了解，希望建構一定體制，幫助被騷擾的人得到平反。

民進黨主席賴清德繼日前首次道歉後，再度致歉強調，面對職場霸凌、性平事件，絕對不必以「大局為重」，民進黨會嚴肅面對每一個案件，不會考慮選舉因素有任何改變，因為性別平等是民進黨價值。

幾天來台灣政壇連爆性騷案件，大陸前民運人士王丹也被捲入這場風暴，一位李姓男子指控王丹九年前在紐約某飯店從身後擁抱強吻，甚至將他壓倒在床上繼續強吻，還意圖解開他身上的衣物。他當時才19歲，嚇到跟王丹說，老師請不要這樣，我剛完動完手術，可不可以先不要，王丹才收手。

由於王丹曾在台灣清華大學任教，清大已經針對這起事件進行校安通報，性平會將啟動調查程序，校方表示，如果調查確認，王丹將無法在台灣任何大學任教。

另外，台灣媒體人董成瑜也爆料，國民黨籍的前花蓮縣長傅昆萁2014年在一次餐敘閑聊中，抓起她的手，說了一些無關痛癢的話，她將手抽回，不想發作。不料餐敘尾聲，這位縣長突然站起來，抱住她的頭親她，她立刻掙脫，並大聲斥罵。傅昆萁則發表聲明，說他從政二十年從未對女性或下屬性騷擾，請依法提出告訴。

今天的爆料則是，一位女導演指控，2010年民進黨洪姓政治人物曾以開會名義載她去汽車旅館，迂迴表示可以實現她的理想，條件是「偶爾讓他任性一下」，還在觸碰她身體後嘗試用現金封口；被點名的監察院長陳菊前辦公室主任洪智坤深夜道歉，說將改進並彌補過錯。陳菊今天說，她深感震驚愧疚，認為不可原諒，給予最嚴厲的譴責。