港府申請列《願榮光歸香港》為禁歌 香港境外是否受禁未知 有評論憂損自由

香港禁《願榮光歸香港》

在2019年反修例運動期間流行丶並曾被誤為「香港國歌」的《願榮光歸香港》，遭港府入稟申請禁制令，禁止公眾在網上傳播及出版此歌，理由是該歌曲有可構成煽動的分裂口號，且多次被誤為「香港國歌」，是對國歌的侮辱。這是港府首次作出針對歌曲申請禁制令。由於創作歌曲人士是化名人士，預料法庭稍後可單方面作出裁決。

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一旦獲髮禁令，任何人不得以任何方式廣播丶表演丶發布丶出售或複製《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong），旨在意圖煽動他人分裂國家，違反《港區國安法》第21條或具有《刑事罪行條例》第9條列明的煽動意圖，主張香港從中國分離出去。另外，二次創作的改編歌亦在受禁之列；其次，原作者亦不許在明知的情況下，授權或容許他人播布此歌。

入稟狀附上有32條與《願榮光歸香港》有關的Youtube影片列表，指禁制令包括列表上的物料，被告或任何人須立即採取行動，停止傳播《願榮光歸香港》的行為。

根據港府今(6日)早公布，代表政府處理訴訟事宜的律政司，昨日已向法庭申請禁制令和臨時禁制令，正等候排期。入稟狀中，原告為律政司長，被告則為「從事相關禁制行為的任何人」。

政府公告沒有具體指明，被法庭裁定可構成煽動口號的歌詞內容是什麽，但在唐英傑被裁定煽動分裂國家和恐怖活動罪成一案中，法庭曾指唐所駕電單車尾掛着寫有「光復香港丶時代革命」的口號可帶有「(香)港獨(立)」意思，並循此認為唐在案發時知道口號帶有將香港分裂出中國的意思。而在《願榮光歸香港》一曲中，歌辭有「黎明來到 要光復 這香港；同行兒女 為正義 時代革命」。

港府又說，擬禁歌曲近期多次被錯誤表述為「香港國歌」，而非香港所屬的中國國歌《義勇軍進行曲》，認為對國歌造成侮辱，對中港造成嚴重損害。

當局續指，往例證明上述歌曲極可能會在違反《香港國安法》及《刑事罪行條例》等情況下繼續流傳，為防範丶制止和懲治危害國安活動，港府遂向法院申請禁制令。發言人指出，為維護國安和國歌的尊嚴，有關申請是必要丶合理和合法的，符合人權法案的要求，呼籲市民不要以身試法。

曾申請禁網上煽暴言論 禁歌料令Google受壓

港府過往未曾就具體歌曲申請禁制令，但律政司曾在2019年10月底入稟高等法院申請禁制令，禁止任何人於網上平台，包括連登及Telegram，發布任何煽動或威脅使用暴力的言論。法官高浩文即日緊急開庭審理，批出為期半個月的臨時禁制令。有法律界人士批評港府做法是繞過立法會和公眾討論，而香港互聯網協會認為禁制令條文涵蓋內容廣泛而含糊不清，不單限制了網上言論，更可迫使網絡服務承辦商(ISP)過濾內容甚至封鎖網站，擔心此例一開，全面網絡審查勢將推進一步，遂入稟申請覆核，以阻止政府引入禁網。結果，禁制令的字眼略為收窄後便得以延續，沒有限期。

有不願具名的科技界人士指出，根據禁網上煽暴的經驗，今次禁歌亦會獲得法庭發出臨時及實質長期的禁制令，亦難以想像有組織以司法覆核作挑戰。他相信，禁制令一旦發出，Google會首當其衝，因為在過往幾次的誤播香港國歌事件中，可能的原因是賽事工作人員在Google搜尋「香港國歌」時，置頂歌曲為《願榮光歸香港》或《Glory to Hong Kong》，但Google拒絕應港府要求自搜尋結果中移除《榮光》。一旦法庭發出禁制令，會令Google把歌曲下架的壓力大增。

立法會內立場略為靠近民主派的議員狄志遠在一個會議後表示，國安法已可防止市民作出違反國家安全的行為，真有不足便應該修例，看不到港府禁止播放某些歌曲的「社會價值」，反而令人聯想港人的言論丶創作及生活自由是否受到限制，直言禁歌這些小動作並無需要，質疑「今日禁咗一首歌曲，聽日禁止一本書，後日又禁止一種橫額？」他補充，若律政司認為國安法有不足的地方，應修例堵塞漏洞。

不過，建制派議員李梓敬支持律政司做法，並期待法庭早日批出禁制令，令Google丶Youtube及其他網上平台立即停止散播「港獨」歌曲，向港人及國際社會發出正確訊號。