台灣軍方測到37架中國戰機進入台灣防空識別區

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台灣國防部周四表示，在六個小時內，有 30多 架中國戰機進入台灣防空識別區。據法新社報道，台灣國防部發言人孫立方說，自當地時間周四凌晨 5 點（格林威治標準時間6月7日晚 21 點）以來，“共有 37 架中國戰鬥機”進入台灣防空識別區。他還補充說： “一些飛機繼續飛往西太平洋進行遠程偵察訓練。”

在這張截圖取自中國中央電視台 2023 年 4 月 8 日星期六播放的視頻片，一架中國戰鬥機在一個未指定的位置進行空中加油機動。 （中央電視台/美聯社）

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法新社從台北發回的報道指出，防空識別區（ Adiz）是一個由各國單方面界定的大區域，各國出於國家安全的考慮，要求外國飛機在飛過這一區域時表明自己的身份。

但北京和台北之間的關係，自十多年前習近平上台以來一直處於最低點，近年來關係還進一步惡化，中國大陸加強了對台灣周圍的軍事入侵。

自 1949 年中國內戰結束以來，中國一直將台灣視為尚未成功和中國其他領土統一的省份，北京的目標是在必要的時候，通過武力實現統一。

雖然這次進入台灣防空識別區，中國軍機的數量不是最多的一次，4 月 9 日曾有 45 架中國軍機進入，但周四的這一波是發生在很短的時間內。

台灣軍方在推特上說，正在“密切監視局勢”，並補充說已經部署了巡邏機、軍艦和陸基導彈系統作為回應。

法新社指出，中國軍機周四的入侵是在美日菲三國海岸警衛隊，在南海完成首次聯合演習的第二天。