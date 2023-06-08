法院下周一研禁《榮光》惟歌曲越禁越熱  連日幾乎包辦下載榜首十位

香港/政治

就港府要求將被視為2019年反修例運動代表歌曲的《願榮光歸香港》（簡稱《榮光》）列為禁歌，法院排期下周一(12日)展開指示聆訊，預料會處理臨時禁制令的申請。但禁制令的申請反而激起更多人上網下載或聆聽相關歌曲，相關歌曲在蘋果手機的ITunes上自港府公布入稟至今三天，幾乎雄霸排行榜頭十名，只有着名流行歌星姜濤的新歌可以擠身第九位。

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負責港府檢控工作的律政司周二公布，已入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾以任何方式傳播《榮光》，包括其旋律丶歌詞或任何改編版本，入稟狀同時附上32條YouTube影片，包括《榮光》不同語言和手語版本的MV丶純音樂影片以及「二次創作」作品，要求原告立即停止傳播《榮光》，當中7條由境外用戶發布，包括訪問《榮光》創作團隊的台灣公共電視節目《藝術很有事》的《榮光燦爛》。部分片段在法庭作出裁決前已下架或顯示為非公開。

資深大律師湯家驊昨(7日)在電台節目指出，民事方面的禁制令一般只會在本地執行，境外不受限制，但若附表列明的發布者在海外，執法雖有困難，但「非完全不可能」，因各國有司法互助機制執行刑事通緝。而平台將片段存檔，亦不犯法，但若任人下載丶分享，實際上是協助他人犯法，則具同等法律責任。

根據法例，一旦法庭就《榮光》頒髮禁制令，香港所有網上平台均須移除《榮光》，否則便是觸犯「藐視法庭罪」，最高刑罰七年。

但在港府公布入稟申請禁制令後，《榮光》的下載量便急速上升，在昨日和今日中午前均包攬蘋果iTunes香港搜尋音樂樂排行榜十大中的9首，只有本地歌手姜濤的Dummy能躋身第9位；另外，iTunes的音樂專輯排行榜上，《榮光》今日亦排首位。

湯家驊指出，下載雖沒有違法風險，但若播出時或轉為手機鈴聲時在公眾地方為人辨識，便可能要證明沒有煽動或分裂意圖。至於新聞報道，一般真誠報道不屬犯法，但若在報道中播放很長甚或整首歌，則未必獲法庭接納。

翻查資料，在過去大半年內，至少有4次國際賽事在香港勝出的播國歌環節中錯播《榮光》，而不是中國國歌《義勇軍進行曲》，原因之一是工作人員從Google搜尋「香港國歌」時，置頂多為《榮光》。港府其後曾數次要求Google把《榮光》排拒在搜尋之列，但遭對方拒絕。律政司長林定國本月初從北京返港後不久，突然於本周一入稟法院禁歌。