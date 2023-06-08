美國欲開綠燈 惟跨黨派議員反對邀請受制裁的李家超出席APEC峰會

美國/香港

美國有意向受制裁的香港特首李家超發出豁免，以便邀請他11月出席在三藩巿舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人峰會。國會民主共和兩黨四名議員去信國務卿布林肯，要求華府不要作出邀請，否則會向全球人權侵犯者發出可怖的(terrible)訊號，亦違背美國法律。

香港特首李家超能否出席美國11月舉行的APEC峰會, 現時仍是問號

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來自參眾兩院的兩黨議員在當地時間7日發出的信函中引述本月底退休的副國務卿舍曼（Wendy Sherman）證實，拜登政府計畫邀請李家超出席APEC，聲稱作為東道國，促進地區經濟對話，以及讓中美為全球宏觀經濟穩定共同合作，十分重要。

但發出信函的議員不同意，認為邀請一個受制裁的人權侵犯者出席是對備受中國迫害人士的冒犯，並點名包括剛被判終身監禁的美國公民梁成運在內的五名受壓人為例。

他們又指出，自2020年起，國務院已按《香港人權與民主法案》連續四年把香港列為並非獨立於中國的關稅區，發出邀請等於承認香港經濟上獨立於中國，這實質與美國法律相違背。四人為此促請布林肯拒絕任何可令中國有不合比例代表出席會議的行動，包括阻止李家超入境。

《港區國安法》於2020年中生效後，時任保安局長李家超被指以暴力打壓和平反抗國安法人士，同年與其餘10名港府官員被特朗普政府制裁。任何人士一旦受制裁，如非獲得豁免，將不可入境美國。

聯署信件的議員分別是共和黨籍的參議院情報委員會副主席盧比奧(Marco Rubio)丶民主黨參議員默克利( Jeffrey A. Merkley)丶共和黨資深眾議員史密夫(Christopher H. Smith)，以及美國國會及行政當局中國委員會眾議院主席麥高文(James P. McGovern)。

李家超上月表示，亞太經合組織不隸屬任何一個國家或經濟體，每一屆主辦方都要按照組織規則及習慣邀請成員出席會議，香港一直以「中國香港」名義參加APEC活動，會按相關規則出席會議。