日本若排核廢水入海 香港即禁福島等地水產品入口

香港/日本

日本在多國反對聲中，擬按計畫由今年春夏期間起把福島核電事故後經過處理和稀釋的核廢水排入太平洋，香港亦加入反對行列。港府警告，日本一旦排放核廢水，香港會即時禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產進口，並對其他有風險縣份水產進口實施嚴厲管制。

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根據日本共同社報道，涉事的東京電力公司已於本月5日開始把經處理的核污水注入海底管道以便稍後排放出大海，但該公司同日發表報告，指5月在核電站附近水域捕獲的魚，體內輻射物「銫」的含量達到每千克1.8萬貝克，超過日本法例規定標準的180倍。東電說，這次捕獲海水魚的位置靠近當年肇事的福島第一核電廠那已廢棄的發電機組防波堤內，相信那條魚曾接觸較高輻射濃度的水，公司會在海灣內設置防護網，防止這些魚游出港灣。

香港環境及生態局長謝展寰昨(8日)在親京傳媒《大公報》撰文，指事件反映福島核電站廢水對食物安全造成的風險「絕不是學術討論，而是真實存在的嚴重問題」。他批評，排放核廢水入海絕非負責任國家的行為，強調一旦日方啟動排放核廢水，港府必會採取嚴厲措施，限制可能受影響的日本食品進口，至於其他仍可進口的日本食品，即使附有輻射證明書亦會加強檢測，以保障食物安全和維持市民信心。

港府已成立跨部門專責小組作準備，而食物安全中心4月中起已加強對日本進口食品丶特別是水產做輻射檢測，並增加針對特定放射性核素的測量。另外，環境局亦已多次向日方表達核廢水排放到大海一事的極度關注，強調國際社會未有共識前，日本不應單方面排放核廢水到大海，以免對環境造成不可逆轉的影響。

港府沒有透露有那些日本縣市會受影響，香港日本食品及料理業協會創會會長黃傑龍今早在電台節目表示，業界已有心理準備，一旦落實，福島丶宮城丶岩手丶茨城及千葉這五個縣的沿岸海產有很大機會被禁入口，或會有很嚴格控制，屆時產品價格難免出現波動，儘管全球及日本其他縣也有不少海產供應。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則估計，食材數量一旦減少，所有進口水產價格將上升一成，但考慮到福島出口食品只佔日本食材的整體出口15%，再加上其他縣市有出口食材，相信事件對本地餐飲業影響不大，但本地千多間日本料理店生意會在短期內受影響，更憂慮2011年結業潮重現。

日本2011年3月11日發生地震，東電位於福島的核電廠發生核泄漏，港府自此禁止福島農產品丶奶及奶類飲品和奶粉入口；來自茨城丶栃木丶千葉丶群馬等福島附近四縣的食品，則必須附有日本當局發出的輻射證明書及出口商證明書才可進口。另外，上述五縣的冷藏肉禽和所有水產品，均須附有日方發出的輻射證明書才可入口。香港是目前12個仍對日本食品採取進口限制的國家或地區之一。

在這情況下，香港仍是中國之後的日本農林水產品的第二大出口地，去年貨值超過2100億日元(摺合約14億歐元)，另據港府統計處數字，香港去年從日本進口的主要食物佔整體食物供應約2%，當中，水產品占約 6.75%丶蔬果和奶製品佔比少於5%。，）和禽蛋（佔15.2%）。

2011年福島核泄漏後，東京電力為了冷卻熔融的核燃料，大量灌入海水，每天產生約100噸污染水，東電早期把經處理後的核慶水放入特製的儲存罐，但儲存罐將於今年裝滿，日本政府在2021年4月宣布這個備受爭議的排水計畫，強調污染水經過處理和稀釋，達到安全標凖才排入大海，並接受國際原子能機構（IAEA）監察。不過，中國丶韓國丶一眾太平洋島國，以及日本國內的漁業從業員都對計畫繼續批評。