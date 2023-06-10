台灣軍隊海岸演習 蔡英強調要和平先強大自己

台灣/軍演

台灣軍隊今天周六在台灣南部進行海岸演習，這次演習展示了無人機、裝甲車等設備攻堅，並開放參觀“籌建海巡艦艇發展計畫”新建造巡防艦，展現政府“捍衛主權、維護魚權”量能。

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據中央社報道，台灣總統蔡英文今天6月10日視導「海安11號演習」，她表示，要維護台海和平，就要先強大自己；她說，台灣越團結，就越安全；台灣越安全，世界就越安全。

據法新社今天報道說，星期六在台灣沿海城市高雄的軍事演習中，模擬應對劫持人質事件。參加演習的軍官們用繩索從直升機上降下來，艦艇參演，海岸警衛隊、陸軍、警察和空降部隊的成員聚集在高雄港口，可以聽到響起了動作片的音樂和攻擊的敘述，包括 "這裡是（台灣）海岸警衛隊! 立即切斷髮動機"。"我們要登船檢查你的船！"

巡邏艇包圍了這艘船，一架直升機停在上空。一些官員設法"悄悄"登船，然後向穿黃衣的劫持人質者方向開火，但沒有使用實彈。

據中央社的報道，這次演習中展示了機動式熱顯像系統等裝備，以及「陸域反恐、反挾持及爆裂物處置」、「水域反恐、反挾船」。

此外，台灣海巡署還在高雄港淺水碼頭陳展「籌建海巡艦艇發展計畫」新建造巡防艦，開放民眾參觀4000噸級新竹艦、1000噸級彰化艦及靜態展示600噸級安平艦。