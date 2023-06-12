在台港人快閃6-12合唱“願榮光歸香港”

香港/反送中運動

6月12日是港人2019年因反逃犯條例修訂而起的大規模抗爭運動的重要節點。2023年6月12日，香港法院聆訊，審議港府將代表反送中運動的歌曲“願榮光歸香港”列為禁歌。6月12日清早，一組旅居或流亡台灣的港人在台北市區組織快閃行動，合唱“願榮光歸香港”，紀念反送中運動四周年。

2023年6月12日清早，一組旅居或流亡台灣的港人在台北市區組織快閃行動，合唱代表2019年香港反送中運動歌曲的“願榮光歸香港”。

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6月12日是港人2019年因反逃犯條例修訂而起的大規模抗爭運動的重要節點。

2019年6月12日，數萬港人包圍立法會，希望阻止立法會強行通過港府推出的逃犯條例修訂法案。當日下午，警方向和平集會人群釋放催淚彈、布袋彈、橡膠子彈等，集會者只能撐開雨傘抵擋。至少80人在這次集會中受傷。當晚，特首林鄭月娥稱當晚發表講話，稱有人發動“暴動“，使得社會緊張關係進一步升級。6-12示威成為這次抗爭運動警民衝突愈演愈烈的起點。

面對大規模集會抗議，立法會6月12日宣布取消原定的逃犯條例二讀審議。林正月娥政府於當年9月宣布撤銷該條例審議。

2020年6月30日，北京全國人大單方面公布港版國安法，開始全面打壓民間抗議行動參與者。香港曾被承諾五十年不變的“一國兩制“從此成為一紙空文。

“光復香港，時代革命”口號已經被禁止。港府近日又提出將“願榮光歸香港”列為禁歌。香港法院6月12日就此展開聆訊。若法庭決定頒髮禁令，香港所有平台需移除該歌曲，否則可能面臨最高刑罰七年。