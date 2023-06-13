2023法國VivaTech將登場 台灣新創團隊大展身手

台法新創合作機遇

馬克龍自2017年當選總統以來，積極推展數字科技及各項創新創業輔導項目，幾年下來，法國已成為歐洲新創大國，每年注入新創的相關投資也逐漸成長，每年於巴黎舉辦的VIVA TECHNOLOGY也成為歐洲新創指標活動。法國經濟部長勒梅爾先前在針對今年展會時表示，“法國需要發展與生態轉型相關的初創企業生態系統。目前我們在歐洲排名第四，但我們的位置應該是第一。”

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如今，VivaTechnology已成為全球五大新創展。例如，2022年，共有來自149個國家和地區的2000多家展商參展。這場國際科技盛會另有一個特殊性，那就是體現了社會對初創企業的支持，大多數擁有展位的初創企業並沒有像在其他展會上那樣需要付費。他們往往是被選擇他們的大型公司，或機構邀請。這從另一方面使參展企業質量由於經過初篩得到保證，並為大型企業和機構的展台帶來活力，吸引觀眾。

2023展會的六大關注點有：

凈零排放：關注應對全球變暖和能源轉型的創新。

交通振興：未來交通是關鍵主題，許多創新將在此展出。

未來工作：新冠疫情對工作產生了重大影響，企業不得不就遠程工作、企業文化、人才招聘等方面做出適應和創新。VivaTech再次啟動Jobboard，幫助企業招聘。

包容理念：優先關注青年和婦女，並組織相關項目。

前端技術 Web3：每屆VivaTech都會聚焦前沿技術，今年將特別關注Web3（互聯網第三代）。

歐洲未來十年數字化的起點：為支持創業生態系統的加速發展，VivaTech將推出 "Next Unicorn Awards"，突出高潛力的歐洲成長型企業。今年還推出了一項新舉措——歐洲加速峰會，將全球的加速器、初創企業、投資者和公共機構等主要參與者聚集在一個明確的主題中。

隨着2024年巴黎奧運將至，今年大會特別規畫新設第二會館，以「運動科技」為主題積極串聯與全球具爆發力的新創或創新企業的合作，為奧運即將帶動的龐大商機預做因應。

台灣國科會TTA領跨部會新創 五度挑戰法國VivaTech

為推動台灣科技產業創新與科研的國際競爭力，同時爭取技術落地及全球產業鏈結機會。今年再次由國科會產學處許增如處長擔任台灣代表團團長，這是國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）第五度組團參與。許處長表示，在法國總統馬克龍積極推動法國創新創業政策氛圍下，法國已經成為歐洲第三大新創國，並以扶植新創獨角獸作為法國經濟與社會的新動能。台灣在握有科技全球產業及科技人才雙重優勢下，國科會積極協助台灣科技新創與國際接軌，讓台灣用創新科技成為全球產業的合作夥伴。同時，她也期許團隊能夠在會展期間，與法國新創生態系有更深入的交流，爭取更多國際鏈結商機。

據駐法科技組介紹，台灣與法國新創交流頻繁，國科會早在2018年即邀請經法國的La French Tech來台進駐TTA，並積極引進法國新創生態圈資源，增加雙邊新創合作的可能性；此外，台灣新創團隊在展會上的傑出表現，也讓VivaTech大會將台灣列入亞洲新創代表國之一。

今年2023台灣科技新創館，則將以人工智能（AI）、食品與健康科技（Food & Health）以及凈零與數字科技（Climate&Martech）三大面向，展現台灣新創的優勢技術。

台灣科技新創館將於開展第一天（14日）舉行開幕儀式，駐法代表吳志中、特地前來的經濟部王美花部長、VivaTech大會國際主席 Laure Wybo、國際加速器ORBIT及法國電信公司Orange等新創生態圈重要貴賓均將出席典禮。

今年也首度在駐法國台北代表處協助下，與經濟部合作於代表處舉辦台灣科技新創之夜（Taiwan Tech Statup Night），邀請法國國會議員、法國新創圈，包含法國國家投資銀行（BpiFrance）、巴黎Saclay科技聚落管理局、巴黎市府加速器Paris&Co、French Tech、法國氫能協會（France Hydrogène）、法商達梭加速器3DEXPERIENCE （3DX）、法國商務投資署（BUSINESS FRANCE），以及僑界企業代表與律師等近70位法國當地貴賓齊聚一堂，並由台灣新創團隊進行現場簡報，展現自家產品優勢與潛力，為未來合作開啟先機。