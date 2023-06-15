王美花：中國要“以商逼政”對台灣半導體產業是做不到的

台灣經濟部長王美花率團13日抵達巴黎，以持續深化台法緊密的經貿及產業夥伴關係，並鞏固台灣在全球供應鏈的重要地位。14日她為法國歐洲科技新創展會Vivatech的台灣館開幕式揭幕，當晚，王部長在駐法代表處舉行的「新創之夜」接受法廣專訪，談及中國對台慣用“以商逼政”等議題。

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法廣：中國如果以商逼政時候，經濟部有什麼樣的幫助台灣企業應對方式？

王美花部長表示說，其實中國這種“以商逼政”已經好幾年了，手段上或者是做法上，那我想這要有這樣的一個提醒。但是，如果台灣就是只能在比較沒有真正地危害到台灣的時候，那提醒大家：這個就是中國的政策，中國不是一個民主國家，所以它會用這種方法的情形來“以商逼政”。但是，如果在一些關鍵的議題上，我想台灣還是有台灣的政策跟台灣政府的應該要去決定說，哪一些是台灣應該維持台灣自己的獨立自主的一個制度的時候，不可以被這樣的一個踐踏或者是貶義的時候，那政府這個時候當然要表達反對的意見。

法廣：就特別針對戰略性的產業而言...

王美花部長回答指，如果就戰略性的產業而言，坦白講現在最重要的就是半導體產業。那半導體產業，因為現在美中貿易戰的關係，那美國有很多的限制的規定，台灣的半導體業呢，其實跟美國有非常重要的關係，包括我們的設備來自美國，還有最重要的是，我們的是美國設計了以後，台灣代工。所以這一些，如果美國有這些限制的話，台灣代工製造出來的就自然要遵守美國的規定，所以這個部分是很自然而然的，台灣一定不會去破壞這個規則。那中國要以商逼政，它是做不到的，因為美國的規定在那邊的時候，不是只有對美國的廠商限制，而是只要你用到美國的技術的，你都一樣會受到拘束。所以這個部分導致是一個這樣的狀況之下，台灣就是因為有這個部分，所以不至於有被以商逼政這樣的情形，因為廠商自己不用政府另外規定，它就一定要遵守美國的規定的，這是第一個。第二個是我們對中國方面的投資，本來就有相關的規範，特別是在高科技跟敏感性的科技，本來就有一些相關規範。所以，如果要去中國投資這個敏感性科技的時候，政府沒有核准，它也是沒有辦法去的，所以說，有這兩個護欄。

台灣經濟部長王美花談中國以商逼政議題 夏榕

據彭博社周二消息稱，法國經濟部長勒梅爾的團隊成員沒有計畫與王美花一行人會面。彭博社的報道和勒梅爾辦公室均沒有說明原因。但中國總理李強下周將出席法國總統馬克龍舉辦的新金融公約峰會，外界推測可能與此有關。也不免讓人聯想到北京或又企圖“以商逼政”。

王美花部長此行也肩負向法國各界說明維持台海和平穩定現狀決心。台灣經濟部注意到，外商在看台海安局勢時，難免會對地緣政治風險感覺憂慮。因此，指出部長此行就會對台海安全穩定提出說明，化解開發商、銀行團疑慮，讓法商放心來台經商投資。

另外，經濟部還將藉本次訪法機會舉辦一場「台灣離岸風電發展暨投資交流會議」，邀請外商銀行團、法國離岸風電商出席，以深入交流台灣離岸風電政策與投資環境，並穩固雙方再生能源投資。

法國是台灣在歐盟的第4大貿易夥伴，2022年雙邊貿易總額突破58億美元（法國為順差國），較2021年同期成長14.63%；在投資方面，截至本年4月止，法國對台灣投資達13.36億美元，台灣對法國投資達7.99億美元。雙邊經貿投資關係緊密。