台灣外交部長吳釗燮密訪歐洲議會受高規格接待

台灣/歐洲

台灣外交部今天證實，外交部長吳釗燮16日訪問了歐洲議會，受到高規格接待，不僅與歐洲議會副議長畢爾等12位跨國議員會晤，更獲得歐洲議會、比利時國會的友台小組頒贈感謝狀及聯名謝函。

台灣外交部長吳釗燮（右2）一行2023年6月18日在歐洲議會與多位跨黨團歐洲議會議員、比利時、盧森堡國會議員及英國上 議院議員就雙方關切議題進行交流。（外交部提供）

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吳釗燮是12日從台灣出發，秘密訪問歐洲，由於各國都和台灣沒有外交關係，為避免中國施壓，影響訪問行程，台灣和拜訪的各國機構達成共識，盡量保持低調，因此12日迄今訪問了波蘭、捷克、比利時、意大利，幾乎都密而不宣。

在意大利的訪問，也是當意大利聯盟黨眾議員耶奇，和眾議院外交委員會副主席佛曼提尼，當地時間17日在臉書貼出和吳釗燮的合照，意大利媒體才報導了吳釗燮到訪米蘭。

至於16日訪問歐洲議會的重頭戲，台灣外交部今天透露，吳釗燮與歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）、外交委員會議員兼安全暨防禦小組副主席茱娜薇（Rasa Juknevičienė）、比利時國會友台小組共同主席達爾曼（Georges Dallemagne）、盧森堡國會議員魏斯勒（Claude Wiseler）及英國上議院議員布爾頓女爵（Baroness Brinton）等12位跨國議員會晤交流。

歐洲議會副議長畢爾首先代表議長梅索拉（Roberta Metsola）在議會禮賓室歡迎吳釗燮。隨後吳釗燮與畢爾等12位跨國議員齊聚一堂，就台灣與歐洲合作關係、台海情勢及俄烏戰爭等議題深入交換意見。

曾任立陶宛國防部長的茱娜薇表示，在中國展露野心向外擴張之際，台灣展現捍衛民主自由的勇氣，歐洲議會對台灣的支持在近年達到新高點，加強台歐盟關係已成為歐洲議會跨黨派議員的共識，她特別代表歐洲議會友台小組頒贈感謝狀，肯定吳釗燮對促進雙方友好關係的努力。

比利時國會友台小組共同主席達爾曼則呼籲，歐洲應繼續堅定支持台灣自由民主及台灣的國際參與，並將比利時國會友台小組6位共同主席簽署的聯名謝函，當面致贈吳釗燮。

吳釗燮致詞感謝歐洲議會、比利時、盧森堡國會對於維持台海和平穩定、深化台歐合作關係及力挺台灣參與國際組織的支持行動，證明台灣並不孤單，台灣將繼續對全球健康作出貢獻，他呼籲歐盟及歐洲理念相近國家持續關注台海情勢及來自威權國家的複合式威脅，防止威權主義擴張。