國台辦宣布恢復獲註冊登記的台東釋迦可進入大陸市場

兩岸關係/貿易

台灣水果釋迦，前年九月因為檢疫出介殼蟲，被中國海關宣布禁止輸入，現在終於可以重新進入大陸市場了。中國國台辦20日宣布，即起恢復台灣釋迦輸入，但輸往大陸的釋迦，必須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。

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根據大陸海關總署發布，目前台灣地區獲准註冊的包括三間台東包裝廠所屬廿五處果園。也就是說，並不是全面放行。台東這些包裝場和果園是在台東縣政府輔導下全面整改，確保無蟲害後，再透過國民黨管道向陸方傳達，終於得以恢復輸出到大陸。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人多次向陸方表達恢復釋迦輸入大陸的強烈願望，並組織業者整改，確保輸往大陸釋迦安全，在綜合評估後，海關總署決定恢復釋迦輸入。

朱鳳蓮並說，大陸秉持「兩岸一家親」理念，始終尊重、關愛造福台灣同胞，願與台灣有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

2021年3月起，大陸官方以檢疫問題陸續宣布暫停菠蘿、蓮霧、釋迦等台灣水果輸入；去年6月也宣布，因多次檢出禁藥殘留，暫停台灣石斑魚進口。去年8月，更有部分台灣農漁產品被大陸暫停進口，理由是檢出新冠病毒。目前除了釋迦，大陸已經恢復了冰鮮白帶魚、凍竹筴魚等台灣農漁產品的輸入。

台東縣長饒慶鈴說，最近她前往大陸與對岸洽談之前，雖然傳出大陸應該很快會恢復台灣釋迦輸入，但沒想到這麼快，代表縣府推動包裝廠整改，是做對的事。她透露，台東縣政府是邀請台東大學協助包裝廠整改，請農民做產銷履歷，解決有害生物問題，應該是因此讓台東的「菠蘿釋迦」能優先恢復輸往大陸的原因。

國民黨表示，這證明兩岸堅持既有政治基礎、保持溝通管道暢通、積極交流對話的重要性。國民黨說，兩岸只要秉持以人為本、民生為先的精神，務實的協商溝通，沒有什麼問題是解決不了的。陸委會則回應，這是另一次分化台灣社會的統戰作為，對台灣其他縣市農民是歧視對待，呼籲中國大陸停止政治操作兩岸的農產貿易。

據了解，台灣釋迦被禁止輸入大陸638天以來，台東縣政府多次透過農委會解決無效，轉向國民黨中央求助，並透過台東大學研究，從整土、施肥、包裝，找出具體解方，最後才端上談判桌。