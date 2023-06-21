李家超：須防港人挑撥矛盾以「兩制」抗「一國」 學者料北京要扭轉香港文化

香港/政治

香港特首李家超上任快將一年之際接受親北京傳媒專訪時表示，《港區國安法》有效打擊危害國家安全的行為，但國安風險仍然存在，須防「反中亂港」人士藉詞來挑撥和擴大矛盾，推動以「兩制」對抗「一國」。李家超的說法預示港府未來仍不會放寬打壓，而建制學者劉兆佳更直言，北京會把香港「撥亂反正」的工作轉至文化層面，希望從文化上扭轉過往「反對派」及西方主導的意識形態。

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親京傳媒《大公報》和《文匯報》今天分別刊登三版和兩版的李家超專訪，總結上任一年取得的成績，但兩報同時有一篇報道專談國家安全對香港發展的重要性，主調是不忘2019年的「黑暴港版顏色革命」。

李家超指出，雖然香港社會整體已回復穩定，但國安風險仍然存在，不同的「軟對抗」及破壞力量仍在煽動仇恨丶危害國安及破壞社會安寧，他更舉最近有人煽動市民惡意取消登記器官捐贈作為例子，聲稱要防範挑撥社會矛盾的行為。

他形容，這類手法與2019年「黑暴顏色革命」一樣，把真正圖謀說成好像很對的表像，但實際上就是挑撥矛盾丶擴大矛盾，去推動一些破壞性的力量，用「兩制」來對抗「一國」，必須驚惕，因為這些破壞因素下一步就會危害到國家安全。他深信建設的力量一定能夠與破壞力量對抗，而港府亦要繼續強化及推廣愛國愛港和「一國兩制」相適應的主流價值觀。

翻查資料，自港府表示要與中國內地建立跨境「共享」器官移植恆常化後，申請取消器官捐贈人數大幅上升，當中亦有重覆取消登記，雖然相關組織認為取消登記的原因很多，但特首以致其他官員只着重批評有人惡意取消，警方其後於本月初拘捕4名男子，指他們涉嫌不誠實取用他人資料去取消器官捐贈登記。

另外，公民社會和泛民人士的政治參與雖已被國安法和愛國者治港政策打壓至幾乎床零，而聯合國人權機制亦呼籲港府廢取打壓人權的國安法，但中國全國港澳研究會顧問劉兆佳亦向《明報》指出，北京對國家安全問題不會輕易放鬆。一是美國並無放棄以香港作為顛覆基地，二是對中央政府而言，現在香港的「撥亂反正」工作仍未完成，只是轉移至文化層面，希望從文化上扭轉過往反對派及西方主導的意識形態，這項工作的確可能會引發社會不安，他亦同意要小心平衡。

他指出，在「反對派」被強力遏制的情況下，現時較難捉摸香港政治生態的變化，因為舊有的民調分類未必能理解今時今日的民情狀況，而愛國愛港陣營的利益矛盾至今未公開化，新的政治生態仍未成形。