2019年「表現進取」港警移澳 憂為「秘密警察」 許智峯促否決其申請

香港/政治

在歐美各地加強取締中國警察海外服務站之前，一名在2019年反修例運動期間被指「表現進取」且曾出庭指證市民的香港警務人員已經移民澳洲，引起當地港人移民關注，質疑該警員是肩負「任務」，並非真正移民。移居當地的前立法會議員許智峯表示，已收到不少資料，整理後會向當局舉報，以否決其申請。

潘志輝移民澳洲令當地港人憂慮有多少打壓抗爭者的警員已成功移民, 小圖為警員在2019年國慶日以武力鎮壓示威者。

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根據網媒《稜角》19日報道，涉事的警務人員潘志豪，在2019年反修例運動執行職務期間，表現「極其進取，對付抗爭者時從不手軟」，外界曾以為他取取表現以求升職，但不料去年9月移民澳洲。該報更引述另一網媒的法庭報道指出，潘曾在去年9月法庭處理2019年9月21日一批市民在元朗集會期間互毆事件中，要求提前作供，以便他9月26日移民澳洲，但被法官拒絕，並將案件押後至下月審訊。

據報道，潘志豪是該案的主要控方證人，負責拘捕丶搜集證據及觀看閉路電視片段。法庭當時未決定是否容許他下月以錄像方式作供。

身處澳洲的前民主黨議員許智峯亦在其個人臉書公開事件，指潘已移居澳洲昆士蘭，他不知道潘以什麽理由移民澳洲，但以現時收到的資料看來，潘直接參與打壓香港自由丶侵犯人權，違反了澳洲移民簽證中的良好品格要求，應被視為犯下反人道罪行，其入境明顯違反澳洲價值，損害澳洲利益，呼籲澳洲政府高度關注。他日內會以「最高姿態向澳洲移民及決策當局作正式的書面舉報，列出該警員在香港的惡行，要求澳洲否決他的移民申請。」

根據澳洲規定，成年人申請不同居住簽證時均須簽署《澳洲價值聲明》，2020年的新被訂明，須認同民主自由丶 忠於法治。另外，澳洲國會21年12月亦已通過馬格尼茨基人權法，訂明澳洲政府可禁止人權侵害者入境，並實施凍結他們資產等制裁。

許智峯又指出，中國近年被爆出有不少「秘密警察」在不同國家執行任務，潘的個案亦引起當地港人憂慮和關注，特別是潘並非剛入職警隊，2019年更協助不少檢控工作，憂慮他日後會否向其舊上司和同事彙報當地的港人民主運動。」

他誓言，絕不忘記「所有黑警丶懲教丶律政人員丶法官，有份協助暴政，親手打壓我們香港人的」，並要他們付出代價。