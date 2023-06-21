2019年「表現進取」港警移澳 憂為「秘密警察」 許智峯促否決其申請
在歐美各地加強取締中國警察海外服務站之前，一名在2019年反修例運動期間被指「表現進取」且曾出庭指證市民的香港警務人員已經移民澳洲，引起當地港人移民關注，質疑該警員是肩負「任務」，並非真正移民。移居當地的前立法會議員許智峯表示，已收到不少資料，整理後會向當局舉報，以否決其申請。
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根據網媒《稜角》19日報道，涉事的警務人員潘志豪，在2019年反修例運動執行職務期間，表現「極其進取，對付抗爭者時從不手軟」，外界曾以為他取取表現以求升職，但不料去年9月移民澳洲。該報更引述另一網媒的法庭報道指出，潘曾在去年9月法庭處理2019年9月21日一批市民在元朗集會期間互毆事件中，要求提前作供，以便他9月26日移民澳洲，但被法官拒絕，並將案件押後至下月審訊。
據報道，潘志豪是該案的主要控方證人，負責拘捕丶搜集證據及觀看閉路電視片段。法庭當時未決定是否容許他下月以錄像方式作供。
身處澳洲的前民主黨議員許智峯亦在其個人臉書公開事件，指潘已移居澳洲昆士蘭，他不知道潘以什麽理由移民澳洲，但以現時收到的資料看來，潘直接參與打壓香港自由丶侵犯人權，違反了澳洲移民簽證中的良好品格要求，應被視為犯下反人道罪行，其入境明顯違反澳洲價值，損害澳洲利益，呼籲澳洲政府高度關注。他日內會以「最高姿態向澳洲移民及決策當局作正式的書面舉報，列出該警員在香港的惡行，要求澳洲否決他的移民申請。」
根據澳洲規定，成年人申請不同居住簽證時均須簽署《澳洲價值聲明》，2020年的新被訂明，須認同民主自由丶 忠於法治。另外，澳洲國會21年12月亦已通過馬格尼茨基人權法，訂明澳洲政府可禁止人權侵害者入境，並實施凍結他們資產等制裁。
許智峯又指出，中國近年被爆出有不少「秘密警察」在不同國家執行任務，潘的個案亦引起當地港人憂慮和關注，特別是潘並非剛入職警隊，2019年更協助不少檢控工作，憂慮他日後會否向其舊上司和同事彙報當地的港人民主運動。」
他誓言，絕不忘記「所有黑警丶懲教丶律政人員丶法官，有份協助暴政，親手打壓我們香港人的」，並要他們付出代價。