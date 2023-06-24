台海危局中看台灣韌性 王美花談半導體供應鏈、能源、貿協談判…

台灣經長訪談

台灣經濟部長王美花6月12日至19日率團訪問法國，以持續深化台法緊密的經貿及產業夥伴關係，並鞏固台灣在全球供應鏈的重要地位。14日，王美花部長出席法國歐洲科技新創展會Vivatech的台灣館開幕式，當晚，在駐法代表處舉行的「新創之夜」她接受法廣專訪，觸及了與歐盟的BIA談判、能源政策、半導體供應鏈與地緣政治、受制於“一個中國”下加入雙邊或多邊經濟組織的困難等多項重要議題。

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首先談到法國行的任務時，王美花部長表示，法國是台灣在歐盟的第4大貿易夥伴，2022年雙邊貿易總額突破58億美元，較2021年同期成長14.63%（法國對台貿易順差額現為20億美元）。在此基礎上，她希望能再擴大以及爭取更多的法國企業到台灣投資。

法廣：台灣剛剛同美國簽署了台美21世紀貿易倡議，經濟部有沒有與歐洲簽署類似倡議的計畫？據了解，台灣政府曾積極推動和歐盟之間雙邊投資保護協定（BIA）的談判，目前有進展嗎？

王美花部長：BIA這個部分，歐盟的議會其實也覺得歐盟應該要跟台灣來進一步的合作。不過，歐盟感覺上它是，歐盟是覺得說，第一個，台灣本來就是一個自由、透明的國家，本來就有遵守這個規定；那相關的投資的爭端也不是太明顯，所以，歐盟覺得簽這個東西的實益看起來它比較沒有那麼大的興趣。所以，我們在BIA這個部分，確實到目前為止沒有太多的進展。但是，另外一方面，就是說，歐盟跟包括歐洲幾個國家想要強化跟台灣這個經貿合作的意願，是比過去更強烈，這個是實質面的部分倒是有希望能夠加強跟台灣的合作。

法廣：企業經營上，歐盟是非常強調ESG（環境保護Environmental、社會責任Social、公司治理Governance）指標的，那經濟部在這方面有什麼樣的政策 ？

王美花部長：歐盟在凈零排放這個部分，我們認為歐盟一直都在做一個國際的Model，它很重視這個議題，那歐盟在這個部分，如果就全球來看，它走得最快，所以無論是歐盟還是法國也好，不管是要減碳的腳步也好，還有各項的措施，我的感覺都是領先國際的。所以，台灣對歐盟的各項的措施跟政策，我們其實都很密切地在追蹤，當然，我們也覺得那是一個我們要追求的目標，這個就是我們覺得台灣跟歐盟在這個部分，是應該也有很多的合作空間。

法廣：講到碳排放的問題，那歐盟應該也很關注台灣的能源政策，綠電這塊或整體的規畫是 ？

王美花部長：這個部分就是蔡總統上任之後，坦白講 2016 台灣才大力推動再生能源，這跟國際比起來，其實腳步是慢的，那推再生能源也有很重要的原因，就是國內的這些廠商它都是賣到全球去的，所以它有國際上RE100的壓力，最近幾個大廠甚至跟我說，國際的應鏈都要求它們凈零的腳步還要再往前提，那就是要他們去用綠電來證明它們廠商的凈零的腳步有跟上國際。所以對台灣來講的話，就是第一個去開發再生能源這個部分，腳步確實要快，很多的執行面即使碰到了各項問題，也要以最快速的速度去解決各項的問題等等。那當然，在台灣裡面目前的再生能源的占比還沒有夠高，但是，目前在建設中的這些綠能怎麼樣來符合這些的廠商的RE100的要求，這個部分，我們是都有在做相關的盤算。

法廣：法國儘管有離岸風電，法國最強的應該還是核電，2022年7月核電也被歐盟認定為綠電，核能不是再生能源，但是清潔能源，目前台灣的綠電這塊 ━ 也是台灣大選相當關注的議題 ━ 對能源佔比如是 ？還有剛才你您提到再生能源部分，台灣的地理位置有一些發展的限制，也就是說會限制再生能源帶起來的速度，經濟部有什麼樣的未來規畫 ？

王美花部長：在做減碳的部分，我們的再生能源蔡總統在 2021 年宣布台灣也應該要跟上國際腳步，2050 的再生能源的腳步的時候，我們確實在想：第一個成熟的再生能源要趕快做，除此之外，國際上在發展的太陽光電風電以外的這些再生能源，台灣也要加緊腳步來做。那另外就是 IEA其實也提到就是說有一些的再生能源，在 2030 年或者 2035 年之前，看起來都還看不到成熟到商業化。但是，希望在 2030 或 2035 之後這些新的再生能源的技術可以突破。這就是為什麼我們非常密切地來觀察太陽光電和離岸風電之外的這些國際再生能源技術的發展腳步跟市場，那也希望能夠跟國際來合作。

講到核能的部分，核能對台灣的問題，就是很多人關心核廢料的處理上。因為台灣確實很小。那核廢料呢，送到國外處理的這個可行性也相當地受限。所以，如果沒有辦法解決核廢料這個問題的話，那在台灣永遠會是一個爭議。這樣的爭議之下就是說去用核能的部分，就會有兩個很不一樣的意見在爭論。那民進黨的部分，目前確實是還沒有改變政策。不過，同時間台灣也在對台灣的韌性做盤點的時候，那這個韌性就是包括，有可能面對中國的這種武力的威脅，或遇到嚴重天災的時候，各項的韌性的要求，我們確實有在做跨部會的盤點。其中電力的韌性是一個重要的議題。那在討論電力韌性的時候，有的也提到說，那這個領域用盡各項的能源，包括自由能源，或者是儲存的能源，如果這些方法還不夠的話，那有沒有可能在這種極端的狀況下，去使用核能的這個情形。（賴副總統已提出來）那這個就是在跨部會討論台灣的韌性的時候跑出來的議題。不過，這個有兩個要去克服，一個當然就是說在法規上，怎麼去達到這個目的；另外一個就是說就算是緊急時候的使用，恐怕也還需要多一些社會的溝通，社會的溝通這個還需要去做，那才可以知道說這樣的一個可能性高不高等等。那，這個是目前的情形。

法廣：在參加多邊經濟組織的時候，台灣實際上會碰到哪些困難 ？

王美花部長：最明顯就是台灣有申請要加入 CPTPP。那加入 CPTPP有兩個很重要的理由，一個除了關稅問題，對一些傳統產業在出口會面臨比較高的關稅的時候，確實加入的話會有助於一個比較平等的競爭。那第二個就是加入會確實跟會員可以有深化的合作關係。所以這個是台灣，你要去申請這個 CBP 的這個理由。確實當我們要申請加入的時候，多邊的也好，雙邊的也好，都會面臨到中國的打壓，甚至中國都會公開表達反對台灣加入，或者中國去跟某個會員國家說它就是反對台灣的加入等等。這個就是台灣在國際上的處境，會面臨到的困難點。很多 CPTPP 會員也知道，它要求的這個高標準台灣其實早就相關的國內法規修改好了，台灣在實踐上也都有符合這個高標準的水平。所以，就實質面台灣其實是可以符合的。但是這個相關的中國跟台灣的這個競爭的這樣的一個都要想進來 CPTPP 的這個問題呢，在政治上的一個關切點，這確實是會造成台灣在加入 CPTPP的時候的一個比較多的考慮。

法廣：為要加入CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定，台灣政府目前可以接受的名稱跟法人的地位是什麼 ？

王美花部長：我想這個很簡單，也就是說境內的這個規定裡面，它本來就提到，只要是 APEC的會員，那就可以加入，然後它也提到 Individual Customers，就是個別關稅區，這個都可以加入。我們在加入 WTO 的時候，就已經用這個特別關稅區台澎金馬這個名稱，所以對台灣來講，就是比照 WTO 這個名稱，台灣是沒有問題的。（所以就是用此方式）對，我們事實上當初申請的時候，就是用個別關稅區這個名稱來申請的。

法廣：以個別的台澎金馬特別關稅區名稱加入，這樣的話中國它有什麼理由來打壓你呢 ？

王美花部長：它的理由就是“一個中國”原則。就是說，在一個中國原則之下，台灣是沒有這個資格來申請的，它的理由是這個樣子。那當然就 CPTPP 的規定看起來，它有提到個別的關稅區，是可以來加入的，所以它是比較從政治上的這個主張來干擾台灣的加入。

專訪前，彭博社曾報道，法國經濟部長勒梅爾的團隊成員沒有計畫與王美花一行人會面。彭博社的報道和勒梅爾辦公室均沒有說明原因。但不少推測指，或與中國總理李強訪法有關，也不免讓人聯想到北京或又企圖“以商逼政”。

法廣：中國如果以商逼政時候，經濟部有什麼樣的幫助台灣企業應對方式？

王美花部長：其實中國這種“以商逼政”已經好幾年了，手段上或者是做法上，那我想這要有這樣的一個提醒。但是，如果台灣就是只能在比較沒有真正地危害到台灣的時候，那提醒大家：這個就是中國的政策，中國不是一個民主國家，所以它會用這種方法的情形來“以商逼政”。但是，如果在一些關鍵的議題上，我想台灣還是有台灣的政策跟台灣政府的應該要去決定說，哪一些是台灣應該維持台灣自己的獨立自主的一個制度的時候，不可以被這樣的一個踐踏或者是貶義的時候，那政府這個時候當然要表達反對的意見。

法廣：就特別針對戰略性的產業而言...

王美花部長：如果就戰略性的產業而言，坦白講現在最重要的就是半導體產業。那半導體產業，因為現在美中貿易戰的關係，那美國有很多的限制的規定，台灣的半導體業呢，其實跟美國有非常重要的關係，包括我們的設備來自美國，還有最重要的是，我們的是美國設計了以後，台灣代工。所以這一些，如果美國有這些限制的話，台灣代工製造出來的就自然要遵守美國的規定，所以這個部分是很自然而然的，台灣一定不會去破壞這個規則。那中國要以商逼政，它是做不到的，因為美國的規定在那邊的時候，不是只有對美國的廠商限制，而是只要你用到美國的技術的，你都一樣會受到拘束。所以這個部分導致是一個這樣的狀況之下，台灣就是因為有這個部分，所以不至於有被以商逼政這樣的情形，因為廠商自己不用政府另外規定，它就一定要遵守美國的規定的，這是第一個。第二個是我們對中國方面的投資，本來就有相關的規範，特別是在高科技跟敏感性的科技，本來就有一些相關規範。所以，如果要去中國投資這個敏感性科技的時候，政府沒有核准，它也是沒有辦法去的，所以說，有這兩個護欄。

值得一提還有，國際社會在看台海局勢時，難免會對地緣政治風險感覺憂慮。所以說，台灣經濟部長王美花此行也肩負向法國各界說明維持台海和平穩定現狀決心。

法廣：半導體產業在台灣就以被稱為“護國神山”的台積電為例，在全球戰略布局上，經濟部如何與其互動 ？

王美花部長：企業在國外設廠時，首先會是商業考量。台積電的大多數客戶都是美國人：蘋果、Nvidia和高通。一些客戶希望能使其生產基地多樣化。台積電希望滿足這一需求，這樣工廠就能在更大的國際規模上組織起來。不過，尖端芯片的研發和生產依然會繼續留在台灣，而且新一代的芯片將首先在島內生產。即使在美國或日本設廠，這也不會影響台灣作為生產基地的重要性。至於台積電是否在德國設廠，最後的決定應還沒有出來。

半導體供應鏈是防止台海發生戰爭的矽盾 ？

王美花部長在回答解放報提問時進一步指出，“我們知道這是一個與許多人關心的話題。台灣的安全是至關重要的。它佔據了一個戰略性的地緣政治地位，事實上，半導體行業有助於維護這種安全。今天，ChatGPT是一項非常流行的技術。兩周前，在台北舉行的 Computex 大會上，Nvidia 展示了用於這種人工智能的芯片。我們意識到，供應鏈上的所有參與者都是台灣人，特別是在涉及到封裝技術時。正是由於這種基於台灣島內的高質量生態系統，我們才能不斷取得進展。我們也對自己在創新方面的努力感到自豪，這使我們能夠為全世界的工業做出貢獻。”

王美花部長重申，正如美國國務卿布林肯指出的，台灣海峽的穩定對全球繁榮至關重要。萬一台海現狀發生改變，那麼，台灣將無法向世界各地的所有客戶提供半導體。隨之而來的經濟損失將遠遠超過俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭造成的損失。