台灣經長訪談

台海危局中看台灣韌性 王美花談半導體供應鏈、能源、貿協談判…

台灣經濟部長王美花6月12日至19日率團訪問法國，以持續深化台法緊密的經貿及產業夥伴關係，並鞏固台灣在全球供應鏈的重要地位。14日，王美花部長出席法國歐洲科技新創展會Vivatech的台灣館開幕式，當晚，在駐法代表處舉行的「新創之夜」她接受法廣專訪，觸及了與歐盟的BIA談判、能源政策、半導體供應鏈與地緣政治、受制於“一個中國”下加入雙邊或多邊經濟組織的困難等多項重要議題。

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台灣經濟部長王美花（左二）與駐法代表吳志中（中）6月14日出席在代表處舉行的「新創之夜」
台灣經濟部長王美花（左二）與駐法代表吳志中（中）6月14日出席在代表處舉行的「新創之夜」 © RFI 法廣中文部
作者： 夏榕
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首先談到法國行的任務時，王美花部長表示，法國是台灣在歐盟的第4大貿易夥伴，2022年雙邊貿易總額突破58億美元，較2021年同期成長14.63%（法國對台貿易順差額現為20億美元）。在此基礎上，她希望能再擴大以及爭取更多的法國企業到台灣投資。

法廣：台灣剛剛同美國簽署了台美21世紀貿易倡議，經濟部有沒有與歐洲簽署類似倡議的計畫？據了解，台灣政府曾積極推動和歐盟之雙邊投資保護協定（BIA）的談判，目前有進展嗎？

王美花部長：BIA這個部分，歐盟議會其實也覺得歐盟應該要台灣來進一步合作不過歐盟感覺它是歐盟覺得說，第一個，台灣本來就是一個自由透明的國家，本來有遵守這個規定；相關投資爭端不是明顯，所以，歐盟覺得簽這個東西實益看起來比較沒有那麼興趣。所以我們在BIA這個部分確實目前為止沒有太多進展。但是另外一方面，就是說歐盟包括歐洲幾個國家想要強化台灣這個經貿合作的意願，是過去強烈，這個實質部分希望能夠加強台灣合作。

法廣：企業經營上，歐盟是非常強調ESG（環境保護Environmental、社會責任Social、公司治理Governance）指標的，經濟部什麼樣政策 ？

王美花部長：歐盟凈零排放這個部分，我們認為歐盟一直一個國際Model重視這個議題，歐盟這個部分，如果全球來看，最快，所以無論是歐盟還法國也好，不管減碳腳步也好，還有各項措施，感覺領先國際的。所以台灣歐盟各項措施政策，我們其實密切追蹤當然我們覺得一個我們追求目標，這個就是我們覺得台灣跟歐盟這個部分，是應該很多合作空間。

法廣：講到排放問題，歐盟應該關注台灣能源政策，綠電這塊整體規畫是 ？

王美花部長：這個部分就是總統上任之後坦白講 2016 台灣大力推動再生能源，這國際起來，其實腳步是的，再生能源重要原因，就是國內這些廠商全球去的，所以國際RE100壓力，最近幾個大廠甚至說，國際應鏈要求它們凈零腳步還要前提，就是他們綠電證明它們廠商凈零腳步跟上國際。所以台灣來講的話就是第一個開發再生能源這個部分，腳步確實，很多執行面即使碰到各項問題，以最快速速度解決各項問題等等當然，在台灣裡面目前再生能源沒有高，但是，目前建設這些綠能怎麼樣符合廠商RE100的要求，這個部分，我們相關盤算

法廣：法國儘管有離岸風電法國最強應該還是核電，20227月核電歐盟認定綠電，核能不是再生能源，但是清潔能源，目前台灣的綠電這塊台灣大選相當關注議題能源佔比如是 ？還有剛才提到再生能源部分，台灣地理位置一些發展限制，也就是說會限制再生能源起來速度，經濟部什麼樣未來規畫 ？

王美花部長：在做減碳部分，我們再生能源蔡總統在 2021 年宣布台灣應該要跟上國際腳步，2050 再生能源腳步時候，我們確實想：第一個成熟再生能源趕快做，除此之外，國際發展太陽光電風電以外這些再生能源，台灣加緊腳步做。另外就是 IEA其實提到就是說一些再生能源， 2030 或者 2035之前，看起來看不到成熟商業化。但是希望 2030 2035 之後這些再生能源技術可以突破。這就為什麼我們非常密切觀察太陽光電和離岸風電之外這些國際再生能源技術發展腳步市場，希望能夠國際合作。

核能部分，核能台灣問題，就是很多關心核廢料處理上。因為台灣確實很小。核廢料呢，送到國外處理這個可行性相當受限。所以如果沒有辦法解決核廢料這個問題話，台灣永遠一個爭議。這樣爭議之下就是說核能部分，兩個一樣意見爭論。民進黨部分，目前確實沒有改變政策。不過時間台灣台灣韌性盤點時候，這個韌性就是包括，有可能面對中國這種武力威脅，遇到嚴重天災時候，各項韌性要求，我們確實部會盤點。其中電力韌性一個重要議題。那在討論電力韌性時候，有提到說，這個領域用盡各項能源，包括自由能源，或者儲存能源，如果這些方法不夠的話，有沒有可能這種極端狀況下，使用核能這個情形。（賴副總統已提出來）這個就是跨部會討論台灣韌性時候出來議題。不過這個兩個克服，一個當然就是說法規上，怎麼達到這個目的；另外一個就是說就算是緊急時候使用，恐怕需要多一些社會溝通，社會溝通這個需要可以知道這樣一個可能性高不高等等這個目前情形

法廣：參加多邊經濟組織時候，台灣實際上會碰到哪些困難

王美花部長：最明顯就是台灣申請加入 CPTPP加入 CPTPP兩個重要理由，一個除了關稅問題，一些傳統產業出口面臨比較高的關稅的時候，確實加入的話會有助於一個比較平等競爭。第二個就是加入確實跟會員可以深化合作關係。所以這個台灣，申請這個 CBP 這個理由。確實我們申請加入的時候，多邊也好，雙邊也好，面臨中國打壓，甚至中國都公開表達反對台灣加入，或者中國某個會員國家就是反對台灣加入等等。這個就是台灣國際處境面臨困難點。很多 CPTPP 會員知道，要求這個高標準台灣其實早就相關國內法規修改了，台灣實踐符合這個高標準水平。所以實質台灣其實可以符合的。但是這個相關中國台灣這個競爭這樣一個進來 CPTPP 這個問題呢，在政治一個關切點，確實造成台灣加入 CPTPP時候一個比較考慮。

法廣：為要加入CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定台灣政府目前可以接受名稱法人地位什麼 ？

王美花部長：我想這個簡單，也就是說境內這個規定裡面，本來提到，只要 APEC會員，可以加入，然後它也提到 Individual Customers，就是個別關稅這個可以加入。我們加入 WTO 時候，已經這個特別關稅區台澎金馬這個名稱，所以台灣來講，就是比照 WTO 這個名稱，台灣沒有問題的。（所以就是用此方式）對，我們事實上當初申請時候就是個別關稅這個名稱申請的。

法廣：以個別的台澎金馬特別關稅區名稱加入，這樣的話中國什麼理由打壓你呢

王美花部長：它的理由就是一個中國原則。就是說一個中國原則之下，台灣沒有這個資格申請的，理由這個樣子。當然就 CPTPP 規定看起來，提到個別關稅區，可以加入的，所以比較政治這個主張干擾台灣加入。

專訪前，彭博社曾報道，法國經濟部長勒梅爾的團隊成員沒有計畫與王美花一行人會面。彭博社的報道和勒梅爾辦公室均沒有說明原因。但不少推測指，或與中國總理李強訪法有關，也不免讓人聯想到北京或又企圖“以商逼政”。

法廣：中國如果以商逼政時候，經濟部有什麼樣的幫助台灣企業應對方式？

王美花部長：其實中國這種以商逼政已經好幾年了，手段上或者是做法上，我想這要有這樣的一個提醒。但是，如果台灣就是只能在比較沒有真正地危害到台灣的時候，提醒大家：這個就是中國的政策，中國不是一個民主國家，所以它會用這種方法的情形來以商逼政但是，如果在一些關鍵的議題上，我想台灣還是有台灣的政策跟台灣政府的應該要去決定說，哪一些台灣應該維持台灣自己的獨立自主的一個制度的時候，不可以被這樣的一個踐踏或者是貶義的時候，政府這個時候當然要表達反對的意見。

法廣：就特別針對戰略性的產業而言...

王美花部長：如果就戰略性產業而言，坦白講現在最重要就是半導體產業。半導體產業，因為現在美中貿易戰的關係，那美國有很多的限制的規定，台灣的半導體業呢，其實跟美國有非常重要的關係，包括我們的設備來自美國，還有最重要是，我們的是美國設計以後，台灣代工。所以這一些，如果美國有這些限制的話，台灣代工製造出來的就自然要遵守美國的規定，所以這個部分是很自然而然的，台灣一定不會去破壞這個規則。那中國要以商逼政，它是做不到的，因為美國的規定在那邊的時候，不是只有對美國的廠商限制，而是只要你用到美國的技術的，你都一樣會受到拘束。所以這個部分導致是一個這樣的狀況之下，台灣就是因為有這個部分，所以不至於有被以商逼政這樣情形，因為廠商自己不用政府另外規定，它就一定要遵守美國的規定的，這是第一個。第二個是我們對中國方面的投資，本來就有相關的規範，特別是在高科技跟敏感性科技，本來就有一些相關規範。所以，如果要去中國投資這個敏感性科技的時候，政府沒有核准，它是沒有辦法去的，所以說，有這兩個護欄。

值得一提還有，國際社會在看台海局勢時，難免會對地緣政治風險感覺憂慮。所以說，台灣經濟部長王美花此行也肩負向法國各界說明維持台海和平穩定現狀決心。

法廣：半導體產業在台灣就以被稱為“護國神山”的台積電為例，在全球戰略布局上，經濟部如何與其互動 ？

王美花部長：企業在國外設廠時，首先會是商業考量。台積電的大多數客戶都是美國人：蘋果、Nvidia和高通。一些客戶希望能使其生產基地多樣化。台積電希望滿足這一需求，這樣工廠就能在更大的國際規模上組織起來。不過，尖端芯片的研發和生產依然會繼續留在台灣，而且新一代的芯片將首先在島內生產。即使在美國或日本設廠，這也不會影響台灣作為生產基地的重要性。至於台積電是否在德國設廠，最後的決定應還沒有出來。

半導體供應鏈是防止台海發生戰爭的矽盾 ？

王美花部長在回答解放報提問時進一步指出，“我們知道這是一個與許多人關心的話題。台灣的安全是至關重要的。它佔據了一個戰略性的地緣政治地位，事實上，半導體行業有助於維護這種安全。今天，ChatGPT是一項非常流行的技術。兩周前，在台北舉行的 Computex 大會上，Nvidia 展示了用於這種人工智能的芯片。我們意識到，供應鏈上的所有參與者都是台灣人，特別是在涉及到封裝技術時。正是由於這種基於台灣島內的高質量生態系統，我們才能不斷取得進展。我們也對自己在創新方面的努力感到自豪，這使我們能夠為全世界的工業做出貢獻。

王美花部長重申，正如美國國務卿布林肯指出的，台灣海峽的穩定對全球繁榮至關重要。萬一台海現狀發生改變，那麼，台灣將無法向世界各地的所有客戶提供半導體。隨之而來的經濟損失將遠遠超過俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭造成的損失。

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