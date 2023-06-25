台灣駐泰代表莊碩漢涉性騷遭解職

台灣/政治

台灣總統蔡英文21日曾發布命令指出，駐泰國代表莊碩漢已准辭職，應予免職。由於莊碩漢被台灣外交部派駐泰國擔任代表還不滿一年，突然辭職的原因引起各界揣測。外交部昨晚面對媒體查詢時證實，莊碩漢涉及性騷擾事件，已在第一時間要求他辭職。

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莊碩漢曾任台灣銓敘部政務次長、台灣省政府副主席、行政院發言人、立法委員、台北世貿中心董事長、駐泰國代表等職務。這是台灣外交部繼菲律賓代表徐佩勇之後，一個月內第二位駐外代表涉及性騷擾事件被解除駐外職務。

台灣外交部指出，在接獲這件性騷擾事件通報後，立即展開調查，經初步查證屬實，基於「零容忍」的最高標準，在第一時間要求莊碩漢辭職。

這個性騷擾事件發生在去年底，台灣外交部駐泰國代表處一位女秘書，奉令陪同莊碩漢前往泰北出差，在車內被莊碩漢拉手約三十分鐘；之後入住飯店又被叫去房間開會處理行程，但女秘書堅持不進入房間，並向代表處其它長官求助，其它長官面對大長官的性騷擾事件無力處理，仍讓這位女秘書陪莊碩漢走完行程四天三夜。

台灣外交部表示，已經接獲當事人正式提出申訴，將依性騷擾防治申訴及調查處理要點規定，將調查結果送交性騷擾申訴評議委員會審議。

至於台灣駐菲律賓代表徐佩勇則栽在一件網絡爆料，爆料者指出，一名菲律賓籍女子熱愛台灣，去年畢業後進入台灣駐菲律賓大使館工作，擔任徐佩勇的秘書，不料徐佩勇竟長期對這位女秘書性騷擾。

對於這件指控，台灣外交部在6月11日發出新聞稿證實，今年4月間已獲知有關徐佩勇疑似性騷擾情事，認為事關重大，已立即依相關規定將他解職，並調回外交部，正進行調查中。也正因為這位駐菲代表被解職，讓這位駐泰代表處的年輕女秘書勇於向台灣外交部提出檢舉。