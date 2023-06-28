美眾院軍委會主席與蔡英文會面：對台支持堅定不移

台美國會外交深化

據台媒《自由時報》報道，推動《國防授權法案》（NDAA）等友台議案的美國眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）率近年規模最大的國會議員團訪問台灣。今天28日，羅傑斯告訴蔡英文總統，對台灣的支持是跨黨派且堅定不移的。

廣告 繼續瀏覽後續

報道援引蔡英文總統表示，感謝羅傑斯擔任軍事委員會主席後首度率領委員會跨黨派成員訪台，訪賓都非常關心國際局勢的發展及民主自由陣營所面臨的挑戰，持續在軍事委員會，透過聽證會、提出議案等積極行動，維護美國及民主盟友的國防安全，感謝美國國會長期以來，不分黨派對台灣安全的重視，也用實際行動表達對台灣的支持。

蔡英文指出，羅傑斯及與會議員每年在軍委會共同推動《國防授權法案》（NDAA），持續納入各項政策倡議，協助台灣強化防衛能力、深化台美安全合作，是維護台灣及印太區域安全的重要後盾。

同時她也感謝美國國會大力支持，月初「台美21世紀貿易倡議」完成簽署首批協議，創下台美經貿關係的里程碑。蔡英文說，接下來，我們期待和與會議員共同合作，及早全面性解決台美企業及個人面臨的雙重課稅問題，促進台美更密切的投資和產業交流。

蔡英文強調出，台灣作為守護民主價值的第一道防線，不論在經濟、國防等領域，會持續與美國攜手合作，守護印太區域的和平穩定。她也期待與訪賓深入交換意見，為台美尋求更緊密的合作發展。

羅傑斯隨後表示說，很榮幸到台灣並與蔡總統會面。台灣與美國擁有悠久且重要的友誼，雙方共享法治、民主和自由開放的印太地區等價值，更深化了彼此的友誼，從此次訪團成員可以得知，他們對台灣的支持是跨黨派且堅定不移的。

另據美國之音報道，在兩黨分歧嚴重的華盛頓，國會議員在強化美台合作以及協助台灣發展自我防衛能力等台灣相關議題上凝聚了高度兩黨共識。與台灣有關的法案和討論成為了國會中的一門“顯學”。新一屆國會今年上任至今，已有至少6個國會代表團訪問台灣。

該報道提到，美國國會目前正審議金額高達8863億美元的2024財年《國防授權法》。參眾兩院軍事委員會上星期相繼表決通過這項每年必須通過的重大軍事開支法案。

在今年的議案中，涉及台灣的相關條文包括要求美國加強與台灣的網絡安全合作及軍事訓練等。

此外，美媒CNBC分析稱，羅傑斯率團訪台正值美國與中國關係的敏感時刻。但目前美國國會展現了比白宮更為明顯的反中情緒，反觀白宮，對拜登政府而言，美國的貿易利益和避免軍事衝突則是更優先考慮的事項。