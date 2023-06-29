李家超：若可控則不為「假新聞」立法

香港/政治

港府正就有關國家安全的《基本法》第23條立法進行草擬工作，特首李家超接受本地報章專訪時表示，會優先處理23條立法工作，期望越快完成越好；但對早前表示研究立法規管「假新聞」一說，他則再進一步放軟口風，表明若問題可控丶不嚴重，便不會立法，強調「不會因為傷風咳，就當是癌症處理」。

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香港政府視「假新聞」丶「虛假信息」為需要規管的社會問題，可追溯至2019年的反修例運動，並將之與國家安全問題扣連，其後於2021年杪起宣布，須研究就23條立法和就立法規管「假消息」丶「假新聞」進行法律研究，並由時任政務司長李家超負責，引起新聞界反彈；及至今年1月，李家超接受《商報》訪問時首次放軟口風，稱個人希望行業以自律形式規管不良信息丶假信息等行為；但又同時補充，有危害國家安全的假新聞，即借新聞來發放一些有政治目的的信息，須要警惕。

而在《星島日報》今日刊出的專訪中，李家超談到同一問題時表明，任何立法工作必須考慮需要，因為香港是自由社會，「我的態度是，如果不需要立法，最好不要立法」，認為若自我規律丶行業操守令問題可控，希望不用立法手段處理，「不會因為傷風咳，就當是癌症處理」。至於目前情況是否可控，李家超說，若論優次，會優先處理《基本法》第23條。

根據《基本法》23條，港府須自行立法禁止七種與國安相關的罪行，分別是叛國丶分裂國家丶煽動叛亂丶顛覆北京的中央人民政府及竊取國家機密的行為，以及禁止外國的政治性組織或團體在香港進行政治活動丶禁止香港政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

李家超沒有改變23條最遲明年立法的目標，但亦表示愈快立法愈好，可是絕不能因為「交差」而忽視某些風險，不希望立法後才發現不足以應付而反覆修改，政府正審視不同國家及地區強化維護國安措施，但不會把不同國家的不同措施疊加作為處理手段。

強調行政主導的李家超，在輸入外勞等主要議題上都被議員質疑政府漠視他們的意見，是「行政霸道」，他在專訪中被問及是否過於強勢時表示，行政立法關係演變過程要磨合，強調政府願意接受不同意見甚至批評，但須視乎出發點，若是為事情好，都是非常正面丶有建設性，但若是用心不良丶做破壞力量丶做幌子丶故意挑撥仇恨，那便不一樣。他深信，立法會對政府政策有意見，不是用心不良，更不是2019年以前的「拉布」丶「癱瘓」立法會等亂象。

另外，李家超接受英文報章《南華早報》專訪時，對香港疫後經濟復蘇審慎樂觀，但認為，海外投資及資產重回香港的反應超出預期，相信第三季的經濟數據會有更好表現。他又說，與各司局長近期的外訪行程有不錯成果，並透露香港今年9月舉辦的「一帶一路峰會」將有破紀錄的海外嘉賓出席。

對於接連有跨國企業撤出香港，或將區域總部遷移到其他地區，李家超表示，希望有關行動並非出於政治考慮，強調香港的自由及獨特優勢，歡迎任何企業來港發展。

當被問到會否爭取連任時，李家超表示，要先做好眼前使命，但又說，餘下四年任期未必能完成所有事情。