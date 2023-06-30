日本記者被拒入境香港首例 著有2019年反修例運動書籍

香港/國安法

在《港區國安法》生效滿三年之際，一名為《日本福布斯》雜誌撰文的日本自由記者被港府拒絕入境，扣留一晚後於今(30日)早被送上返回東京的航班，成為首名被拒入境的新聞工作者，亦是第二位被拒入境的日本媒體人。雖然港府沒有給予拒絕入境的理由，但小川善照與之前被拒入境的攝影師幾石倫子一樣，曾撰寫有關2019年反修例運動的書籍。譴責港府此舉的「日本香港民主連盟」形容，這象徵新聞自由和個人出入境自由因國安法而完全消失。

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根據港人在日組織「日本香港民主連盟」(下稱連盟)今午公布，日本自由記者小川善照昨晚由東京乘坐航班抵港，準備採訪香港在《國安法》生效三年後的情況，但在入境時被香港入境處職員盤問和拘留數小時後，以《入境條例》第11條拒絕他入境香港。

《入境條例》的相關條例訂明，不具香港居留權人士，可由入境事務主任決定是否准許入境，當中不涉及須給予理由。

小川善照其後被入境處人員送到指定的羈留設施過夜，並在今晨稍早時候送上飛返東京的航班。

根據公開資料，小川善照一直有為《日本福布斯》雜誌等媒體撰寫專欄，曾在2014年到港採訪雨傘運動，新作是為2019年的香港民主運動着書，分別是《香港示威戰記》及《現場見證 香港鎮壓的可怕真相》。

本身是香港前區議員丶現與妻子在日本進修的連盟發言人葉錦龍指出，雖然過往有不同國家的記者被港府拒絕入境，但卻是日本記者首例，他估計，小川善照被拒入境是因為他的採訪和着作表達出他支持香港民主化運動，與港府觀點不同。他認為，日本與香港是互相免簽證協議的地區，在國安法落實三周年出現有記者被拒絕入境，「證明香港的新聞自由及任何人進出香港的自由因國安法施行而完全消失的象徵。」

連盟強烈譴責港府無理拒紀日本記者入境香港，要求日本政府採取強硬行動保障日本國民的出入境自由。

這是半年內第二宗日本媒體人被拒入境香港事件，首宗發生在去年底，曾推出紀錄2019年反修例運動攝影集《VOICE 香港 2019》的日本女攝影師幾石倫子（Michiko Kiseki）今年1月初在臉書發文，指去年底被拒入境香港，扣留一晚後遭遣返日本，概嘆「親身感覺到『香港的自由沒有了』。」入境處回覆傳媒查詢時只表示，不評論個別個案，強調按照相關法律處理入境個案。