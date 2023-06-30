民間電台「7.1」起停播 國安法後第15間 「無國界」憂香港多元化再削

香港/新聞自由

(民間電台)是香港人的驕傲，我們無牌廣播18年，都只是被罰6萬幾(港)元，不用坐監！哈哈！」 該台台長曾健成不無自嘲地說，因為他為了爭取開放大氣電波，雖被當局查封丶沒收器材丶檢控丶罰款，但仍堅持廣播，以致判罰該台的時任區域法院法官游德康亦讚揚該台的爭取目標「意識高尚」，但《港區國安法》出台三年來，節目嘉賓因感「紅線」模糊而漸多拒絕出席，銀行戶口亦由去年開始被停收捐款，「民台」惟有宣布停播，成為直接或間接因國安法而停止營運的第15間傳媒。

廣告 繼續瀏覽後續

曾健成昨(29日)向本台預告，今晚由他連續廣播四小時，回顧「民台」18年的歷史，直至午夜12時，然後便會停播。這意味它是在《港區國安法》踏入第四年丶香港特區成立26周年的7月1日正式告別聽眾，但昵稱「阿牛」的曾健成坦言，挑這一天只是「好記數」，與國安法或香港回歸等紀念日無關，反而宣布停播的日子則具有特別意義：「你記得那是《蘋果》停刊兩周年的日子吧！」

「民台」是在本月23日深夜接近凌晨時分在其臉書上公布，預告今日最後廣播。而在兩年前的6月23日，香港《蘋果日報》宣布，翌日(即24日)停刊；同屬壹傳媒集團的壹周刊則是當年即日(23日)停刊。

民台在公布中解釋停播決定時指出，「面對政治形勢斷崖式轉變，紅線處處，形勢兇險，節目難以邀請嘉賓。最近，民台的銀行戶口更遭『被封鎖』，而租金亦只可應付到 8月，便無以為繼。」

「阿牛」指出，銀行戶口其實在一年前已不能接收捐款，銀行方面老是說有問題要澄清，拒絕接收存款，經多次爭取不果，惟有在兩個月前結束戶口，取回數萬元餘款支付各項開支。

他更透露，早在去年已跟法官說，不會再爭取開放大氣電波，因為與國安法相比，過時的《電訊條例》實在不算什麽。

無國界記者籲港府停止打壓獨立媒體

香港民間電台因無牌廣播而多次被控, 但從未有人因此入獄,與國安法後情況大相逕庭.圈中人為曾健成。 © 法廣/麥燕庭/2013年資料圖片

曾健成是民間電台創辦人之一，以非牟利形式運作，曾在2005年9月按例向當局申請聲音廣播牌照，未成功便自同年10月3日起試播，以「突破封鎖，主動出擊」丶「寧鳴而死，不默而生」等口號和精神，挑戰港府的大氣電波政策。該台利用頻率FM 102.8每晚廣播，並透過網絡廣播節目，以致多次被控無牌提供廣播服務，其中一次更是在政府總部外非法廣播。

除了國安法引起的社會環境壓力加劇，政府部門「依法辦事」也成了另一種壓力。曾健成透露，今年初突然接獲稅務局信件，要求民間電台報稅，「這是從未試過的」。

開公司報稅本是天經地義，但稅務局一般是抽查，據本台了解，對於一些明知是倚靠捐款而勉力經營的，一般甚少抽查。但這些組織近年反而成了抽查對象，而問題更大的是，不少核數師為免被當局盯上而惹來不必要的麻煩，拒接相關組織的核數工作，以致難以滿足法例要求，有政黨甚至因此拖了兩年也未能解散，因為解散清盤也需提交核數報告。

在多重考慮下，曾健成月初與合夥人商量後決定，解散董事局，暫停營運。但他並未完全放棄，仍在思索如何與聽眾或支持者「有緣再會」，而前提是找到資金：「我(昨日)仲買緊六合彩，今次獎金有3800萬」。但該台臉書今早已公布如期告別：「民間電台今晚無奈的最後的講播」，看來曾健成的發財大計仍須努力。至低限度，他要預留款項，為下月19日開庭審訊丶涉及他和兩名民間電台義工因去年5月28日在銅鑼灣擺設街站聲援在囚者而被控「未經准許而在政府土地展示/張貼招貼或海報」罪的可能罰款。

總部在法國巴黎的促進新聞自由組織「無國界記者」28日發表聲明，形容民間電台是在受到當局壓力後停止運作，促請港府停止針對獨立媒體的騷擾行動，容許媒體全然自由地運作。

該組織的東亞辦事處主任艾瑋昂（Cédric Alviani）指出，民間電台多年來為香港的獨立廣播作出貢獻，該台停止營運將對當地媒體多元化做成難以彌補的損失。「無國界記者」續稱，《港區國安法》生效後，港府持續打壓獨立媒體，已令香港的國際形象大受損害，促請港府停止打壓傳媒。

一度十分自由的香港，近年在全球新聞自由排行榜上每況愈下，今年在「無國界記者」的新聞自由榜180個國家或地區中，排名140位，較二十年前的18位大幅下滑。該組織月中時曾派員來港了解情況，明白記者面對恐嚇和法律騷擾，而草擬中的《基本法》第23條立法將令獨立聲音更易被針對。不過，在種種壓力下，當地仍有數千名記者努力向世界提供新聞。