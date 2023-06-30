美國新一批對台軍售：價值4.4億美元彈藥及軍事後勤裝備

美國/台灣

美國周四（6月29日）宣布新一批對台灣軍售，涉及價值4.4億美元的彈藥和軍事後勤備件，作為其對台灣支持的一部分，這是今年美國對台第二批軍售，也是拜登就任以來的第十次對台軍售。

2023年1月11日，台灣高雄市，在農曆新年前，模擬防禦北京入侵備戰強化演習中的台灣士兵

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法新社報道，此次中等規模的軍售並沒有擴大美國向台灣提供武器的範圍，但卻是在美國與中國試圖穩定雙方間緊張關係時進行的。

據美國國務院向國會的通報，此次軍售內容有提供價值3.322億美元的彈藥，包括30毫米高爆燃燒曳光彈、多功能彈藥及訓練彈等，以及價值1.08億美元的武器和軍用車輛備件。

國務院表示，該軍售將幫助台灣 "保持可靠的防禦能力"，但 "不會改變該地區的基本軍事平衡"。

報道指，美國國會有權拒絕該軍售，但其可能性非常小，目前美國多數議員正推動美國面對中國增加對台灣的軍事支持。

這是拜登2021年1月上任以來，第10度對台軍售，也是今年第2度軍售案。

美國國務卿布林肯剛剛於6月中旬對北京進行了兩天罕見訪問，期間雙方都堅持各自就台灣問題的立場，同時希望保持溝通，以防止緊張局勢升級為武裝對峙。

台灣方面，據中央社報道，台灣國防部周五就軍售表示，中共不斷擴大軍事與灰色地帶壓迫，已對台灣形成嚴峻威脅，此次美方宣布對台軍售項目，除有助於建構台灣應對中共軍事威脅，同時也可強化防衛韌性，滿足台灣的作戰演訓任務所需。