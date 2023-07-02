因不受審查台灣音樂在華語世界影響力巨大

台灣第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日落幕，路透社加以評論，題為：“台灣在年度音樂大獎頌揚語言多元性”，稱台灣音樂圈在華語世界影響力巨大，部分原因在於音樂創造力不受審查制度阻礙。

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路透社評析，金曲獎是華語世界最負盛名的娛樂盛事之一，不僅表揚華語流行音樂，也表彰以台語、客語、原住民語演唱的音樂人，顯見政府致力推廣華語之外的語言。

中央社引述報道：儘管台灣教育界和政府主要使用的仍是華語，其他語言也受到大力鼓勵與支持。反觀中國憲法雖然保護少數民族語言，但實際上只推廣華語。資深歌手彭佳慧首次錄製客語專輯就獲頒最佳客語歌手獎，她在得獎感言中說：「我的朋友問我說，為什麼好好的中文歌不唱…我覺得唱歌不應該有語言的限制。」

不擅長台語的鄭宜農榮獲最佳台語女歌手獎、最佳台語專輯獎，她在致詞時說：「謝謝台語，這個語言教會我低頭，它教我慢下來。」

排灣族歌手葛西瓦與Matzka昨晚合體用母語飆唱。 Matzka奪得最佳原住民語專輯獎，葛西瓦也獲頒最佳原住民語歌手獎、評審團獎。路透社指出，雖然台灣人口只有2300萬，但台灣音樂圈在華語世界有着巨大影響力，部分原因在於創造力不受審查制度阻礙。

台灣總統蔡英文今天凌晨在社群媒體臉書和Instagram頁面寫道，喜愛音樂的心「消除了不同族群間的語言疆界」。貼文還說：「在這裡，不管大家用的是什麼語言，台語、客語、原住民族語、華語、英語、日語，都可以自由歌唱，也讓我們凝聚在一起。」