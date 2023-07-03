澳門 6月賭收略差預期 半年賭收只及疫情前一半

澳門

隨着中國經濟不似預期，澳門6月份的博彩收入亦略低於市場預期，只有152.07億澳門元（下同，摺合約17.3億歐元)，令今年上半年的博彩收入累計達801.36億元，已達政府全年目標1300億元的62%，有經營賭場的公司估計，全年博彩收入至少達1500億元，較政府目標多15%。不過，上半年的賭收其實只及疫情前的2019年同期的54%水平。

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澳門博彩監察協調局發布最新博彩收入數據，顯示中國通關半年來，澳門賭收均錄得按年上升，單是6月份，博彩收入便又上升至152.07億元，按年上升5.13倍；按月則微跌2.3%，主因是5月份有黃金周假期效應和有多一個曆日。

若以日均計算，6月份的日均博彩收入高於5月份，達5.07億元，較5月份的5.02億元多約1%，也是41個月以來最高。券商花旗相信，6月份日均博彩收入表現強勁，主因是香港歌手張學友在當地舉行演唱會，帶動人流。而本月份會繼續有不同巨星登場，日均博彩收入料將進一步上升至5.16億元。

綜合計算，澳門上半年博彩毛收入累計達801.36億元，同比上升2.05倍。在澳門營運賭場酒店的實德環球副主席馬浩文預期，澳門博彩收入在下半年能進一步復蘇，預料全年博彩收入至少達1500億元。

不過，香港股票分析師協會副主席郭思治預料，中國經濟不明朗，即使內地的訪澳旅客增加，預計博彩收入也未必會爆發性地上升。而劵商摩通亦表示，從第二季數據看來，454.94億的賭收雖較首季上升三成一，中場博彩收入亦已回復至疫情前的85%水平，但貴賓廳的博彩收入只回復至疫情前的24%。