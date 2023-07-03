英外相批評港警通緝8名在外港人 澳外長：深感關切

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英國外交發展大臣克萊弗利（James Cleverly）7月3日發表聲明，批評香港警方國安處懸賞通緝8名身處海外港人的決定，指出部分人身處英國，認為是中國域外法律影響力的又一例證。此外，澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，澳大利亞政府仍然非常關切利用香港國安法逮捕或恐嚇那些支持民主的人士。

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據中國官媒新華社報導，香港特區政府警務處3日舉行發布會表示，香港警方早前已向法庭申請拘捕令，通緝任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰8人，每人懸賞100萬港元，希望公眾就有關人士或相關案件提供消息。

香港警方稱，上述被通緝人士涉嫌干犯危害國家安全罪，多次在海外公開集會，鼓吹“港獨”，“勾結反華勢力，請求外國對國家和香港特區採取制裁或其他敵對行為”。警方已掌握上述其犯罪證據，會全力追究。警方強調，香港國安法具有域外效力，符合國際法原則，因此警方有責任依法追究在境外干犯香港國安法罪行的人。同時呼籲被通緝8人回港自首。

英國外相剋萊弗利周一通過聲明表示，“我們不會容忍中國在英國和海外恐嚇及壓制個人的任何企圖。英國將始終捍衛言論自由的普世權利，並為那些被針對的人挺身而出。”

克萊弗利續稱，“我們強烈反對中國強加給香港的《國安法》，包括其治外法權，違反了具有法律約束力的《中英聯合聲明》。我們呼籲北京取消《國安法》，並呼籲香港當局停止針對那些支持自由和民主的人士的行為。”

英國外交部的聲明提及，“自2021年3月13日以來，英國已宣布中國處於持續不遵守《中英聯合聲明》的狀態。英國於2020年7月20日中止了與香港的引渡協議，以應對北京實施的《國安法》。”

英國外交部稱，“英國繼續領導國際努力，為香港人挺身而出，指出侵犯他們的權利和自由，並要求中國履行其國際義務。”

另據澳大利亞廣播公司（ABC）報導，澳洲外長黃英賢表示，澳大利亞政府仍然非常關切利用香港國安法逮捕或恐嚇那些支持民主的人士。她說，“澳大利亞政府深感失望”。

黃英賢稱，“言論和集會自由對我們的民主至關重要，我們將支持那些在澳大利亞行使這些權利的人。澳大利亞仍然對香港的權利、自由和自治權持續受到侵蝕深感關切。” 據悉，被通緝的前法政彙思召集人任建峰是澳洲公民。