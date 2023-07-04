中港與西方三國為懸紅通緝 8名海外港人罵戰 美指是威脅全球人權的危險先例

香港/國安法

繼英國和澳洲主責官員批評香港警方懸賞800萬港元(下同，摺合約 93.6萬歐元)緝捕八名移居他國的港人之後，美國國務院亦發出聲明，譴責港警的通緝行動，認為引用《港區國安法》的治外法權是威脅全球人民人權和基本自由的危險先例，敦促港府撤回賞格。不過，中港至少五個相關架構發文支持警方行動，香港特首李家超今早更反駁一些評論指，懸紅通緝是有效的做法，強調對方縱使走到天涯海角，港府亦會終身追捕。

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遭香港警方以國安法為名通緝的八名海外港人，被指觸犯勾結外國勢力 丶煽動分裂國家丶煽動顛覆國家政權罪，各人涉及的罪行由一項到三項不等，但懸紅金額一律為每人100萬元，而合共800萬元的賞金則是近年警方單次行動的最高懸紅金額。

根據警方昨(3日)天公布，八名被通緝者分別是前立法會民主派議員羅冠聰丶郭榮鏗及許智峯；國安法生效後解散的法律界論政團體「法政彙思」創辦人之一的任建峰丶已解散的香港職工會聯盟前總幹事蒙兆達丶美國港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀丶攬炒團隊的劉祖迪，以及在海外籌組「香港議會」的評論員袁弓夷。在沒有提供具體證據的情況下，警方指控他們勾結當地「反華勢力」丶在聽證會或社交平台上呼籲制裁港府或法官丶影響香港金融中心地位等。

被通緝者所在國與香港沒有協議難引渡 小心中國友好國

上述八人現時身處英國丶美國丶澳洲或日本，又或擁有當地國籍或政治難民身分，而英美澳已因國安法而叫停三國與香港的移交逃犯協定，意味三國不會因應港警要求而引渡上述人士；至於日本，雖沒有與香港簽訂移交逃犯協定，但有簽訂刑事司法協助協定，須向對方移交被羈押人士，以提供證供或協助進行偵查丶檢控或其他法律程序。

但本身是資深大律師的建制派人士湯家驊今早在電台節目闡釋，移交逃犯協定多訂明，政治控罪是反對移交的理由之一，而按聯合國指引，政治人物不能移交，故《國安法》在海外有法律效力，卻會有執法困難。不過，他補充，不能排除被通緝人士可能經過香港的友好國家時，被當地以行政手段移送回港的可能性。

而上述八人身處的英美澳均已發聲批評港府引用國安法的法外治權，最新發聲的是美國，該國國務院發表聲明，譴責香港警方的行動，敦促港府立即撤回懸紅丶尊重他國主權，以及停止以北京在港實施的國安法來向國際社會叫板；美國強調，會繼續反對中國在國際上施壓，認為後者會損害人權；美國重申，支持個人的表達及和平集會由和。

日本政府至今未就香港警方的行動表態。袁弓夷因妻子而取得日本國籍。

中方批外國 促停干預

中港政府方面，駐港國家安全公署丶港府發言人及特首李家超先後發言支持警方做法，而外交部駐港公署發言人則針對外國政府的聲明發文反駁，指美國國務院發言人丶國會有關機構丶美國駐港總領館丶英國外交大臣等國政客發表涉港謬論，妄議香港警方通緝八名外逃「反中亂港首惡分子」，並公然詆毀香港國安法，是干預香港法治和正常執法，對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指責被通緝的八人是「賣港求榮」，港警做法符合國際法及國際通行慣例，重申捍衛國家安全天經地義，絕不容許任何外部勢力插手干預。

另外，針對英國外相祈湛明聲言會為被針對人士挺身而出的言論，中國駐英大使館發言人表示，英方政客公然庇護通緝犯，是對香港法治和中國內政的粗暴干涉，中方表示強烈不滿和堅決反對，敦促英方有關政客停止干涉中國內政和香港事務，強調中國人反對外來干涉和維護自身利益的決心堅如磐石。

發言人又說，一小撮參與修例風波的「反中亂港首惡分子」逃到海外，繼續煽動分裂國家，港府通緝既合憲合法，亦是捍衛國家主權和安全的必然之舉。

被通緝者鹹稱和平政治倡議工作不停

至於被通緝的八名海外港人，則透過不同平台表態，異口同聲表示不會停止和平政治倡議的工作。

當中，已獲得英國難民身份的羅冠聰在臉書直言，雖非首次被港府通緝，但消息仍令人緊張，因為迢意味再次被中共盯上，日後會更慎重選擇出訪丶外游地點及保障個人私隱，強調不會自首，呼籲警方公開相關證據。他又笑言，警方網頁記錄顯示，謀殺案的通緝犯頂多以40萬元懸紅，質疑他們被懸紅100萬是否代表政權認為「『國家安全』（實為共產黨的權力穩定），比人命更珍貴。」而假如會見外國政要丶出席研討會以及聽證會是勾結外國勢力，那麽一眾香港高官早就應墮入法網。

另外，工運人士蒙兆達在聲明中表示，形容港警的做法是「欲加之罪，何患無辭」，認為自己若有罪，那就是為港人說出真相，強調其海外倡議工作絕不會停步。本身是律師的法律研究人員任建峰則在推特指出，本身是澳洲公民，只是在當地行使言論自由。而香港民主委員會執行總監郭鳳儀亦發表聲明稱，港府無權在海外進行拘捕，有關通緝令旨在令人懼怕，呼籲其他國際刑警成員國保護八名被通緝者。「香港議會」籌組人袁弓夷則在社交網站直播時說，感謝國安處令更多人關注其「公投」活動。「攬炒巴」劉祖迪在臉書回應，稱倡議工作不會因懸紅而停下。

另兩位前議員郭榮鏗和許智峯未有就今次通緝在社交平台作出回應，許的臉書國頂帖文是本月2日的「全球舉報黑警行動」。