台灣新增孟買辦事處 印度學者：台印有望強化海事合作

台印關係升溫

台灣外交部7月5日宣布，將在印度第一大城孟買設立「駐孟買台北經濟文化辦事處」，以深化台印交流合作，目前正進行籌備作業。與此同時，印度學者認為這可促進印度與台灣在經濟與海事領域的合作，且顯示印度不會因為中國因素而避與台灣交往。

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據台外交部發布新聞稿指出，由於台灣與印度近年在經貿、科技、關鍵供應鏈、文化、教育及傳統醫藥等各領域取得長足進展，台灣將增設駐孟買辦事處。

自1995年設立新德里代表處外，台灣2012年又在清奈設處，此後近6成台商前往南印度投資設廠，清奈及其周邊區域受益於台灣製造業者投資。台灣在孟買設處後，也將在印度西部區域發揮類似作用。

印度2022年成為全球第五大經濟體，並於今年成為全球人口最多國家，據台外交部表示，印度憑藉龐大市場利基與潛在商機，已成為全球企業首選投資地點，孟買為印度第一大城、印度金融中心，以及擁有全印度第一大港口，美、日、英、澳等多數國家均在孟買設有總領事館。

與此同時，中央社新德里消息稱，新增孟買辦事處，印度學者認為這可促進印度與台灣在經濟與海事領域的合作，且顯示印度不會因為中國因素而避與台灣交往。

印度尼赫魯大學國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）向中央社記者表示，印度武裝部隊在孟買設有海軍基地，是印度對印太海事區域投射影響力的據點，駐孟買辦事處成立後，可加強與印度之間的海事合作。

關於台灣在孟買設處是否會進一步衝擊已經緊繃的印度與中國關係？中央社則援引印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）指出，在地緣政治上，印度一向做對自己有利的事，允許台灣在孟買設處對印度有利，特別是在經濟方面，不需要考慮其他國家的感受。

還有一名消息人士告訴中央社，印度政府對於台灣在孟買設處態度正面。

他說，孟買是印度面向中亞、中東及非洲的門戶，在航運以及人員交流上佔有重要地位，也可以成為台商遠望這些地區的灘頭堡。

目前在印度營運的台灣廠商約有190家，多集中在德里都會圈、清奈和班加羅爾（Bangalore）。馬哈拉什特拉省高層期盼台灣在孟買設處後，能吸引台商前往投資，促進雙方貿易、科技與文化的交流。