升級：港警帶走更多人助查羅冠聰 英國將向北京提抗議 促撤懸紅 中方反提交涉

香港/國安法

在懸紅通緝八名海外港人後，香港警方昨(13日)早再帶走兩男一女協助調查，其中一人據悉是前香港眾志常委林淳軒，令因前眾志主席羅冠聰被通緝而被警方查問或拘捕的人增至最少九人。事件引發中英爭執升級，英國預告，外相將派員就港府近日行為向中國駐英大使正式抗議；中方隨即「約談」英國外交部官員，就英方在香港問題上的言行提出「嚴正交涉」，表達強烈不滿和堅決反對，促對方停手。

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英國外交丶聯邦及發展事務國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）在當地時間周四(13日)下議院發表《部長聲明》，指香港當局懸紅通緝已是不可接受，針對被通緝者的家人親友更是在散播恐懼（campaign of fear），目的是要恐嚇和平維權者，令他們噤聲，相關做法只會進一步破壞香港的國際形象和地位。她更反駁中方聲稱《港區國安法》為香港帶來長治久安之說，指這只會損害香港的獨特性丶多元化及活力，長此以往，只會與商界漸行漸遠(alienate)，令香港的國際金融中心地位蒙受風險。

她重申，英國絕不容忍中方或香港當局傷害或滋擾在英國的人，認為這會陰損該國的民主和基本人權。她透露，基於港府對英方早前的呼籲聽而不聞，外相已指示高級官員，就香港當局近期的行動向中國駐英大使提出正式抗議。

多位來自不同黨派的議員回應時齊聲批評港府做法，不少議員要求政府應採取更多行動，在回答蘇格蘭民族黨議員戴爾(Martyn Day)時，卓雅敏明言，她譴責當局懸紅通緝，並要求當局撤回懸紅，重申有關通緝令在英國無效。不過，她沒有回應英國會否制裁香港特首李家超。

美國國務院首次回應香港警方發出通緝令時，既譴責通緝，亦呼籲當局撤回懸紅，而英國外相祁湛明（James Cleverly）則只是批評，並再次要求北京撤銷國安法。

中港反對英國官員和政客批警方行動

港府今(14日)早發稿，對英國官員和政客的言論表示「強烈反對和譴責」，認為是抹黑和試圖「妖魔化」警方行動。發言人強調，無論有關國家如何包庇和嘗試為潛逃人士開脫，都無法改變涉案人在海外涉嫌繼續國安罪行，形容警方國安處的行動「合情丶合理丶合法，更是必須。」

中國駐英大使館於卓雅敏在國會發表聲明後即晚(香港時間今早5時)在官網發稿，指大使鄭澤光當天約談英國外交發展部官員，就英方在涉港問題的「錯誤言行」提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，指英方無權對香港警方的執法行動說三道四，敦促英方停止干涉香港事務和中國內政。

鄭澤光指出，英方「為『反中亂港』分子搖旗吶喊丶包庇罪犯，完全是顛倒是非丶褻瀆法治丶粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。」

林淳軒等三人已被扣查24小時 警指不排除有拘捕行動

國安處本月3日通緝八名身處海外丶涉嫌干犯《港區國安法》的港人，當中包括羅冠聰，警方繼早前帶走羅的父母兄長查問及拘捕五名前眾志成員後，於昨晨搜查另一名前眾志常委林淳軒的住所，並帶返警署繼續調查，至今早仍未獲釋。警方回覆本台查詢時表示，昨日的「相關行動仍在進行中，不排除會有其他執法行動，包括拘捕。」

警方日前以涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪和串謀煽動罪拘捕五名前眾志成員，當中包括前主席林朗彥。據悉五人被指涉嫌透過營運手機應用程式「Mee懲罰師」賺取資金，並以此支援羅冠聰從事危害國安活動。

國安處各懸紅100萬元通緝的八名海外港人，除前立法會議員羅冠聰外，還有前議員郭榮鏗和許智峯，以及法律學者任建峰丶香港民主委員會)執行總監郭鳳儀丶香港勞權監察總幹事蒙兆達丶香港議會籌組人袁弓夷及劉祖廸。警方指他們涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安丶涉嫌煽動分裂國家等罪。